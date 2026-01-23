Зрадницю Успенську внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення внесла зрадницю Любов Успенську до списку осіб, що загрожують національній безпеці України. Таке рішення ухвалили під час засідання 22 січня.

Про це повідомили на сайті медіарегулятора. Результати офіційного моніторингу та аналізу медіа і соціальних мереж засвідчили, що Успенська своїми публічними заявами й діями підтримує війну Росії проти України й окупацію українських територій.

Любов Успенська публічно підтримувала дії Росії, брала участь у пропагандистських заходах, що проходили на тимчасово окупованих українських територіях, здійснювала незаконні поїздки до Криму та окремих регіонів Донецької й Луганської областей, публічно підтримувала російські військові формування.

У липні 2024 року співачка відіграла концерт для окупантів на Донеччині. В інтерв'ю російські радіостанції Успенська говорила, що хотіла підняти їхній бойовий дух. У січні 2025 року вона перерахувала кошти на відновлення зруйнованих унаслідок бойових дій об'єктів культурної спадщини на Курщині. До того ж встановлено, що проти Любові Залманівни засновано персональні спеціальні економічні та інші санкції.

Хто така Любов Успенська?