Померла видатна українська співачка Людмила Юрченко
- Людмила Юрченко, народна артистка України, померла у віці 83 років; причину смерті не повідомляють.
- Юрченко була видатною оперною співачкою, лауреаткою Національної премії імені Тараса Шевченка.
Народна артистка України Людмила Юрченко пішла з життя у віці 83 років. Вона присвятила своє життя сцені та музиці.
Людмила Юрченко померла 15 лютого. Про це повідомили на сторінці Національної опери України у фейсбуці.
Людмила Юрченко – видатна оперна співачка, народна артистка України й лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка. Що стало причиною смерті вокалістки, наразі не повідомляють.
Її творчість залишиться яскравою сторінкою не тільки історії Національної опери України імені Тараса Шевченка, але й усього українського вокального мистецтва, збагаченого її натхненним талантом,
– вказують представники опери.
Людмила Юрченко / Фото з фейсбуку Національної опери України
Як пишуть у дописі, Людмилу Володимирівну любили за щирість, вимогливість та прагнення до досконалості.
"Пам'ять про Людмилу Юрченко збережуть усі, кому випало щастя працювати з нею, вчитися в неї, слухати її неповторне мецо-сопрано..." – додають у заяві.
Зазначимо, раніше стало відомо про смерть Володимира Співака. Диригент та народний артист України помер у 67 років, повідомили у фейсбуці Ужгородської міської ради.
Що відомо про Людмилу Юрченко?
- Людмила Юрченко народилась у Харкові, а її дитинство минуло в Полтаві. Навчалася у Київській консерваторії. Після її закінчення почала працювати у Київському театрі опери та балету, де виступала близько 40 років.
- Людмила Юрченко брала участь у багатьох прем'єрах та втілювала різноманітні образи: Настя ("Тарас Бульба" Лисенка), Джемма ("Ярослав Мудрий" Майбороди"), Кармен та багато інших.
- У 1971 році Людмила Юрченко виступила на Міжнародному конкурсі у Барселоні, де брали участь видатні співаки й співачки. Українці вдалось викликати фурор та здобути золоту медаль. Також Людмилу Юрченко нагородили орденом Княгині Ольги третього ступеня.
- Коли співачка полишила сцену, вона продовжила передавати свій творчий досвід і натхнення студентам у Національній музичній академії України.