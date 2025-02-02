Змусив "задонатити": Макс Барських пригадав, як кинув росіян на 100 тисяч доларів

Український співак Макс Барських на початку повномасштабної війни пожертвував велику суму на потреби українців. Частково ці кошти складалися з "донатів" росіян. Артист розповів, як це було.

До початку повномасштабного російського вторгнення Макс Барських був серед артистів, які виступали у Росії. Та після 24 лютого 2022 він скасував всі заплановані концерти в країні-агресорці. Співак вирішив не повертати росіянам кошти, які ті заплатили за квитки. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю артиста для Раміни Есхакзай.

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Макс Барських розповів, що додав до грошей росіян власні кошти, які були на його картках. Суму у близько 200 тисяч доларів він жертвував на допомогу Україні й всім, хто цього потребував.

Я не можу сказати точну суму, бо там були окрім цих грошей ще й мої, які я на початку війни збирав зі всіх своїх карток, щоб допомагати людям – всім, кому можу. Там все було в такій купі й надсилалося всім, кому потрібно. Але там значна сума була, думаю, понад 200 тисяч доларів. Грошей росіян – близько 100 тисяч доларів, а решта – мої,

– поділився Макс Барських.

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Співак до 2022 року був шалено популярний у Росії: він їздив туди з концертами та отримував нагороди на преміях. Після вторгнення Макс Барських заборонив використовувати свою музику росіянам та викреслив країну зі своєї географії.

З часом артист перейшов на українську мову, а також переклав російськомовні хіти.

Нещодавно Макс Барських підтримав збір коштів на створення реабілітаційного центру для допомоги жінкам, які пережили сексуальне насильство та російський полон.