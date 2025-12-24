Шрам залишився, – Барських прямо зі сцени відповів, чи був у нього роман зі Світланою Лободою

Під час концерту Макса Барських в Полтаві сталася несподіванка. Одна з глядачок прямо під час виступу поцікавилася, чи справді між співаком і Світланою Лободою колись був роман.

Артист не став уникати запитання. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Злива".

Це вже минуле. Між нами більше нічого немає. Вона (Лобода – 24 Канал) розбила мені серце,

– сказав Макс Барських на запитання від шанувальниці.

Жінка уточнила, чи були ці почуття справжніми, чи це лише добре продуманий піар-хід.

Шрам залишився в мене, якщо що. Можеш подивитися,

– відповів артист, маючи на увазі сліди від порізів на руці.

Що відомо про стосунки Макса Барських і Світлани Лободи?