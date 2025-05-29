Неймовірна травма, – ексдружина Неліпи пояснила, чому з дітьми не приїхала на його похорон

Нещодавно у Києві поховали відомого актора й телеведучого Максима Неліпу, який загинув на фронті. Водночас на церемонії прощання не було його колишньої дружини Тамари та їхніх дітей.

Жінка вперше пояснила причини відсутності родини на похороні. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Як розповіла Тамара, вона з дітьми ще на початку повномасштабного вторгнення виїхала з України до Ізраїлю. Повернутися до Києва для участі в похороні вона не змогла – передусім через стан доньки.

Це неймовірна травма і для мене, і для Маші (доньки – 24 Канал). Вона приїхала в Ізраїль із заїканням через обстріли, ми дуже довго боролися з цим. І я не знаю, як би її психіка відреагувала на підвищену публічну увагу під час прощання,

– зазначила жінка.

Водночас вона додала, що з донькою планують приїхати до Києва найближчим часом, аби попрощатися з колишнім чоловіком наодинці, без камер. "Приїдемо тихенько, без зайвих очей", – сказала вона. Також Тамара розповіла про сина Артема, який наразі служить в армії Ізраїлю в межах програми репатріації. Хлопець має подвійне громадянство – ізраїльське та українське – й обіцяє, що щойно з'явиться можливість, приїде до України, аби вшанувати пам'ять батька.

Нагадаємо, Максим Неліпа загинув на передовій 12 травня 2025 року, а 23 травня його поховали на Байковому кладовищі у Києві. Напередодні наша редакція писала про те, як пройшло прощання з Максимом Неліпою.