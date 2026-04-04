Такий кайф, – співачка MamaRika відверто розповіла, що допомагає їй "триматися на плаву"
- MamaRika справляється зі стресом, занурюючись у роботу та сім'ю, організовуючи концерти в різних містах України.
- На початку березня співачка розпочала всеукраїнський тур, але через загострення ситуації на Близькому Сході довелося відкласти кілька концертів.
Попри складний період, який нині переживають українці, більшість продовжує працювати, розвиватися та підтримувати одне одного. У таких умовах чи не найпоширенішим запитанням у розмовах стало просте, але щире: "Як ти тримаєшся?".
Кожен знаходить власні джерела сили та натхнення. Водночас завжди цікаво дізнатися про досвід інших – особливо публічних людей, які також проживають ці непрості часи разом з усіма. Українська співачка MamaRika поділилася своїм способом справлятися зі стресом в ефірі інтелектуально-розважального шоу "єПитання на Новому".
Вас також може зацікавити Піде війною на Путіна, – Василенко розкрила таємні плани Моргенштерна очолити Україну і Росію
Артистка рятується, занурюючись із головою в роботу та сім'ю.
Минулого року не піднімала голову цілий рік, об'їздила дуже багато українських міст – і маленьких, і великих. Такий кайф! Надихає саме це. Не дає зламатися. Коли ти розумієш, що можеш привезти трішки свята та музики людям, то це супер,
– поділилась співачка.
MamaRika додала, що для неї особливо важливий живий контакт із глядачами. Вона жартома зауважила, що "у вартість квитка входять ще й обійми", адже часто виходить у зал і взаємодіє з публікою безпосередньо.
Мені дуже важливий тактильний контакт із людьми. Тож віддаю всю себе на концертах. Вважаю, що українська пісня має лунати попри все й дарувати людям радість,
– підкреслила виконавиця.
Для довідки! Сімейне розважальне шоу "єПитання на Новому" з ведучою Лесею Нікітюк виходить щоп'ятниці о 19:00 на Новому каналі.
До речі, співачку можна запросити і на приватні події – зокрема, виступ MamaRika на корпоративі коштує 10 тисяч доларів. Про це вона розповіла в коментарі "Ранку у великому місті".
Що відомо про концерти MamaRika?
- На початку березня співачка розпочала всеукраїнський тур, який триватиме до травня. У рамках гастролей заплановані виступи у Хмельницькому, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Луцьку та інших містах.
- Втім, старт туру виявився непростим. Наприкінці лютого – на початку березня співачка застрягла в Дубаї через загострення ситуації на Близькому Сході. Тож MamaRika довелося відкласти перші концерти – у Південноукраїнську та Миколаєві, які мали відбутися 7 і 8 березня. Після повернення до України виступи перенесли на 21 та 22 квітня відповідно.