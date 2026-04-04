Такий кайф, – співачка MamaRika відверто розповіла, що допомагає їй "триматися на плаву"

Попри складний період, який нині переживають українці, більшість продовжує працювати, розвиватися та підтримувати одне одного. У таких умовах чи не найпоширенішим запитанням у розмовах стало просте, але щире: "Як ти тримаєшся?".

Кожен знаходить власні джерела сили та натхнення. Водночас завжди цікаво дізнатися про досвід інших – особливо публічних людей, які також проживають ці непрості часи разом з усіма. Українська співачка MamaRika поділилася своїм способом справлятися зі стресом в ефірі інтелектуально-розважального шоу "єПитання на Новому".

Артистка рятується, занурюючись із головою в роботу та сім'ю.

Минулого року не піднімала голову цілий рік, об'їздила дуже багато українських міст – і маленьких, і великих. Такий кайф! Надихає саме це. Не дає зламатися. Коли ти розумієш, що можеш привезти трішки свята та музики людям, то це супер,

– поділилась співачка.

MamaRika додала, що для неї особливо важливий живий контакт із глядачами. Вона жартома зауважила, що "у вартість квитка входять ще й обійми", адже часто виходить у зал і взаємодіє з публікою безпосередньо.

Мені дуже важливий тактильний контакт із людьми. Тож віддаю всю себе на концертах. Вважаю, що українська пісня має лунати попри все й дарувати людям радість,

– підкреслила виконавиця.

MamaRika / Фото Нового каналу

До речі, співачку можна запросити і на приватні події – зокрема, виступ MamaRika на корпоративі коштує 10 тисяч доларів. Про це вона розповіла в коментарі "Ранку у великому місті".

