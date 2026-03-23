MamaRika розкрила правду про "безпечний" Дубай: "Не дозволено казати, що щось не так"

Наприкінці лютого MamaRika поїхала з сином до Дубая на відпочинок. Через загострення ситуації на Близькому Сході їм довелося тимчасово залишитися в ОАЕ.

На щастя, виконавиці з сином все ж вдалося повернутися до України, і днями вона побувала на премії MUZVAR AWARDS 2026 у Києві. Там MamaRika поспілкувалася з журналісткою "Ранку у великому місті" й розповіла про свій досвід перебування в "безпечному" Дубаї.

Не пропустіть "Хотіли колоти адреналін": скандал навколо концерту Павліка в Палаці "Україна" не вщухає

Співачка пояснила, що в ОАЕ їм не розповідали про небезпеку, а лише заспокоювали, що все в порядку.

Люди в холі з готелю збиралися і питали, де укриття. Вони казали: все добре, ніяких укриттів не треба, йдіть у номери. У них трошки інформаційна утопія – вони розповідають якісь хороші новини, і їм не дозволено казати, що щось не так,

– розповіла MamaRika.

"Ранок у великому місті": дивіться відео онлайн

