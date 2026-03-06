Ми досі тут, – MamaRika вийшла на зв'язок з Дубая й розповіла про ситуацію

Співачка MamaRika разом з сином перебуває в Дубаї. Після атак Ірану багато людей буквально застрягли в ОАЕ через масові скасування та перенесення авіарейсів.

MamaRika вийшла на зв'язок в сторіз на своїй інстаграм-сторінці. Артистка розповіла, у якій ситуації вона перебуває зараз.

До слова Нас хотіли класти в лікарню, – MamaRika розповіла про "пекельну" відпустку в Дубаї

Ми ще досі тут, з дня на день чекаємо виліт. Щодня він переноситься. Постійно переноситься. Ми шукаємо різні варіанти,

– повідомила MamaRika.

Виконавиця повідомила, що змушена перенести два своїх перших концерти всеукраїнського туру, що мали відбутися 7 та 8 березня в Південноукраїнську та Миколаєві.

"Це не наша вина. Ми ніяк не можемо на це повпливати. Всі квитки залишаються в силі", – зауважила MamaRika.

Співачка додала, що найближчим часом оголосить нову дату концертів. MamaRika радить не здавати квитки, адже вона планує найближчим часом повернутися додому

MamaRika про ситуацію в Дубаї: відео

MamaRika застрягла в Дубаї: що про це відомо?