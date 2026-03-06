Ми досі тут, – MamaRika вийшла на зв'язок з Дубая й розповіла про ситуацію
- MamaRika застрягла в Дубаї після атак Ірану, які вплинули на можливість вилетіти з країни.
- Співачка змушена перенести концерти всеукраїнського туру, заплановані на 7 та 8 березня, але запевнила, що квитки залишаються дійсними.
Співачка MamaRika разом з сином перебуває в Дубаї. Після атак Ірану багато людей буквально застрягли в ОАЕ через масові скасування та перенесення авіарейсів.
MamaRika вийшла на зв'язок в сторіз на своїй інстаграм-сторінці. Артистка розповіла, у якій ситуації вона перебуває зараз.
До слова Нас хотіли класти в лікарню, – MamaRika розповіла про "пекельну" відпустку в Дубаї
Ми ще досі тут, з дня на день чекаємо виліт. Щодня він переноситься. Постійно переноситься. Ми шукаємо різні варіанти,
– повідомила MamaRika.
Виконавиця повідомила, що змушена перенести два своїх перших концерти всеукраїнського туру, що мали відбутися 7 та 8 березня в Південноукраїнську та Миколаєві.
"Це не наша вина. Ми ніяк не можемо на це повпливати. Всі квитки залишаються в силі", – зауважила MamaRika.
Співачка додала, що найближчим часом оголосить нову дату концертів. MamaRika радить не здавати квитки, адже вона планує найближчим часом повернутися додому
MamaRika про ситуацію в Дубаї: відео
MamaRika застрягла в Дубаї: що про це відомо?
- Співачка відправилась на відпочинок у Дубаї разом з друзями та сином. Однак відпустка пішла не за планом – 28 лютого США та Ізраїль розпочали операцію проти Ірану. Іран атакував у відповідь та обстрілював країни Перської затоки, серед них і ОАЕ.
- 1 березня MamaRika повідомила, що просто застрягла в ОАЕ, а всю ніч лунали вибухи.
- Згодом артистка зізналась, що їх спіткали й інші труднощі – вона з сином підхопила харчове отруєння. Співачку ледь не поклали в лікарню, але, на щастя, обійшлось тільки швидкою допомогою.