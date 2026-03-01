Чоловік MamaRika, яка не може виїхати з Дубая, вийшов на зв'язок: "Тримайте кулачки"
- MamaRika та її син Давід не можуть виїхати з Дубаї через операцію США та Ізраїлю проти Ірану.
- Сергій Середа намагається вирішити ситуацію на відстані та обіцяє оновлювати інформацію в соцмережах.
MamaRika (Анастасія Середа) та її син Давід не можуть виїхати з Дубая через масштабну операцію США та Ізраїлю проти Ірану. На зв'язок вийшов чоловік співачки, гуморист Сергій Середа.
Середа записав відеозвернення до підписників і опублікував його в інстаграм-сториз.
До теми Усю ніч були вибухи, – MamaRika з сином застрягли в Дубаї
Сергій Середа розповів, що отримує багато повідомлень з запитаннями, яка ситуація у його дружини та сина в Дубаї. Гуморист зазначив, що не відповідає через брак часу.
Ми зараз на відстані стараємось вирішити багато різних питань для того, щоб вони якомога швидше звідти виїхали, і для того, щоб вони були в безпеці,
– пояснив Середа.
Чоловік зазначив, що як тільки з'явиться якась оновлена інформація, вони з MamaRika будуть повідомляти її у своїх соціальних мережах.
Сподіваємось на те, що все буде добре. Тримайте кулачки,
– додав гуморист.
Сергій Середа про ситуацію з дружиною і сином / відео з інстаграму гумориста
MamaRika з сином опинилися в Дубаї
У відповідь на масштабну операцію США та Ізраїлю Іран почав завдавати ударів про військових американських об'єктах в країнах Печерської затоки, зокрема по Об'єднаних Арабських Еміратах.
MamaRika відправилась у зимову відпустку в Дубай разом з подругою та їхніми дітьми. 28 лютого співачка повідомила, що з ними все добре, і подякувала за хвилювання.
Сьогодні вранці MamaRika поділилась, що вони застрягли у Дубаї. Вона розповіла, що всю ніч лунали вибухи, і пообіцяла поділитись подробицями згодом.