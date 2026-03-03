Нас хотіли класти в лікарню, – MamaRika розповіла про "пекельну" відпустку в Дубаї
- MamaRika застрягла в Дубаї під час атаки Ірану, переживаючи через гучні вибухи та кишкову інфекцію разом із сином.
- Співачка хвилюється через можливе перенесення всеукраїнського туру, який розпочнеться 7 та 8 березня, через складнощі з поверненням до України.
Співачка MamaRika – одна з українських зірок, які опинилися в Дубаї під час атаки Ірану. Там вона не сама, а з друзями та сином.
Артистка вперше вийшла на зв'язок у розмовні інстаграм-сторіз та розповіла про ситуацію, в якій опинилась. Ці дні в Дубаї, які мали бути відпочинком, зірка назвала "пекельними".
Як розповіла MamaRika, усі ці кілька днів, окрім того, що в Дубаї лунали гучні вибухи, вона з сином також боролась з вірусом.
Ми тут конкретно застрягли. Окрім цього, дуже сильно ускладнює те, що ми з Давідом отруїлися. Нас хотіли класти в лікарню, якась кишкова інфекція. Добре, що українська жінка має з собою аптечку і ми обійшлись швидкою і тим, що я мала з собою,
– поділилась виконавиця.
Артистка додала, що їм також було складно морально. І не просто через вибухи, адже українців цим вже не налякаєш, а через невідомість.
"Ми в іншій країні. Я, наприклад, не розумію, як це тут працює. Знаю, що тут є сильна ППО, але вдома є вдома. Вдома ти завжди відчуваєш себе безпечніше", – зауважила зірка.
MamaRika подякувала фанам за підтримку та всі поради щодо виїзду з ОАЕ. Співачка розповіла, що отримує багато повідомлень щодо Оману, але цей спосіб для неї украй складний, адже кордон доведеться переходити пішки з двома маленькими дітьми та великою кількістю багажу.
Зазначимо, через Оман вдалось виїхати співачці Світлані Лободі. Про це вона повідомила 2 березня на своїй сторінці в інстаграмі.
Співачка також хвилюється через свій всеукраїнський тур, який розпочнеться 7 та 8 березня. MamaRika сподівається встигнути до того періоду повернутись до України. Вона триматиме шанувальників в курсі, якщо концерти доведеться перенести.
MamaRika про ситуацію в Дубаї: відео
Як MamaRika опинилась в Дубаї?
- Співачка відправилась на відпочинок в ОАЕ разом з сином. Але 28 березня в Дубаї пролунали вибухи – Іран атакував американські військові бази.
- MamaRika вийшла на зв'язок і повідомила, що справді чула вибухи, які наздогнали їх у Дубаї. Згодом артистка повідомила, що просто застрягла, адже аеропорт закрили.
- 2 березня MamaRika розповіла, що вдома почувається безпечніше, адже впевнена в Україні та захисниках. Ця поїздка виявилась однією з найскладніших для артистки.