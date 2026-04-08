Учасниця "Холостяка" заявила про тиск і погрози від команди Тараса Тополі

Журналістка та блогерка Марічка Довбенко заявила про тиск від команди соліста гурту АНТИТІЛА Тараса Тополі. Вона зазначила, що зафіксувала всі погрози та оприлюднить їх, якщо це не припиниться.

Відповідну заяву Довбенко опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Марічка Довбенко повідомила, що команда Тараса Тополі намагається заблокувати інтерв'ю з артистом на її ютуб-каналі. Журналістка отримала повідомлення, що на відео подали скаргу за порушення конфіденційності.

За словами Довбенко, команда соліста гурту АНТИТІЛА також погрожує заблокувати її ютуб-канал, подати в суд, знищити її програму та ім'я.

Ці погрози були висловлені у мій бік в ультимативній формі, щоб змусити видалити низку частин з інтерв'ю чи повністю все відео. Як незалежна журналістка, я відмовилась це робити, оскільки усе, сказане гостем під час запису, було при здоровому глузді та добровільно,

– наголосила Марічка.

Довбенко наголосила, що якщо тиск не зупиниться, то вважатиме його перешкоджанням своїй журналістській діяльності, і додала, що опублікує всі зафіксовані погрози.

Зауважимо, що Марічка Довбенко створила авторську програму "Очі в очі". Інтерв'ю з Тарасом Тополею вийшло на ютуб-каналі журналістки у понеділок, 6 квітня.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн

