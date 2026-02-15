Голлівудська акторка родом з України виходить заміж: чуттєве відео освідчення
- Марина Мазепа, голлівудська акторка українського походження, виходить заміж.
- Освідчення було романтичним: приміщення прикрасили білими квітами, а чоловік подарував розкішну каблучку.
Голівудська акторка українського походження Марина Мазепа виходить заміж. Дівчина показала, як коханий їй освідився.
Відповідне відео Марина опублікувала в інстаграмі. Вона сказала обранцю "так".
Коханий Марини Мазепи освідчився їй у романтичній атмосфері. Приміщення було прикрашене білими квітами, а на екрані з'явились фото та відео акторки. Чоловік став на одне коліно і подарував дівчині розкішну каблучку.
На відео видно, що Марина була шокована і зворушена. Вочевидь, вона не очікувала, що обранець освідчиться саме у цей день. Закохані виглядали дуже щасливими: вони обіймалися та цілувалися.
Чоловік зворушливо звернувся до Мазепи. Він сказав, що дівчина є його підтримкою і спокоєм, а також зізнався, що поруч з нею почувається як вдома.
Я хочу, щоб ми завжди були разом. Я хочу, щоб ми тримали одне одного в гармонії попри все. Я обіцяю бути твоєю стабільною підтримкою і ніжним плечем, коли це буде потрібно. Я обіцяю слухати тебе повністю і навіть чути речі, яких ти не кажеш. Я обиратиму тебе знову та знову, в радості й в горі. Сьогодні я обираю тебе. І я обиратиму тебе щодня. Я віддаю тобі своє серце і прошу твоє натомість,
– сказав чоловік у промові.
Хто така Марина Мазепа?
Марина Мазепа народилася 7 травня 1997 року у місті Конотоп Сумської області. У 15-річному віці вона вступила до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв.
У 2015 році дівчина взяла участь у талант-шоу "Танцюють всі!" та стала однією з п'яти фіналістів. Також вона була учасницею проєктів "Америка має талант" і "Франція має талант", знімалась у фільмах Marvel та Warner Brothers.
Марина мешкає у Лос-Анджелесі, проте приїжджає до Києва. Наприклад, взяла участь у передноворічному благодійному спецвипуску "Танців з зірками". Мазепа вийшла на паркет з авторським номером Live ("Живи").