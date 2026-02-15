Голлівудська акторка родом з України виходить заміж: чуттєве відео освідчення

Голівудська акторка українського походження Марина Мазепа виходить заміж. Дівчина показала, як коханий їй освідився.

Відповідне відео Марина опублікувала в інстаграмі. Вона сказала обранцю "так".

Коханий Марини Мазепи освідчився їй у романтичній атмосфері. Приміщення було прикрашене білими квітами, а на екрані з'явились фото та відео акторки. Чоловік став на одне коліно і подарував дівчині розкішну каблучку.

На відео видно, що Марина була шокована і зворушена. Вочевидь, вона не очікувала, що обранець освідчиться саме у цей день. Закохані виглядали дуже щасливими: вони обіймалися та цілувалися.

Чоловік зворушливо звернувся до Мазепи. Він сказав, що дівчина є його підтримкою і спокоєм, а також зізнався, що поруч з нею почувається як вдома.

Я хочу, щоб ми завжди були разом. Я хочу, щоб ми тримали одне одного в гармонії попри все. Я обіцяю бути твоєю стабільною підтримкою і ніжним плечем, коли це буде потрібно. Я обіцяю слухати тебе повністю і навіть чути речі, яких ти не кажеш. Я обиратиму тебе знову та знову, в радості й в горі. Сьогодні я обираю тебе. І я обиратиму тебе щодня. Я віддаю тобі своє серце і прошу твоє натомість,

– сказав чоловік у промові.

Хто така Марина Мазепа?