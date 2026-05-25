Не втрачала надії, – відома блогерка Мар'яна Гутак повідомила про вагітність
Відома українська блогерка Мар'яна Гутак повідомила про вагітність. Вони з чоловіком чекають на народження первістка.
Радісною новиною Гутак поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.
Мар'яна Гутак опублікувала відео, де показалася з округлим животиком. У руках вона тримає знімок УЗД. Поруч чоловік блогерки, Іван Дирів. Він ніжно цілує дружину та тримає її за животик.
Ви знаєте, що два роки тому я втратила дитину. Тому цю розповідь я присвячую всім жінкам, в яких у житті також була така втрата. Коли ви думали, що далі може не бути, або буде дуже важко. Коли в серці був неймовірний біль, думка про несправедливість, думки: "чому так?", "чому саме зі мною?". Я прожила все це і жодного разу не втрачала надії,
– зізналась Гутак.
Блогерка додала, що через два роки сталося диво – вона знову завагітніла. Наразі Мар'яна не розсекретила стать дитини, але зазначила, що вони з чоловіком уже її люблять.
У коментарях під дописом люди вітають Мар'яну та Івана з майбутнім поповненням:
- "Боже мій! Вітаємо вас. Легкої вагітності!"
- "Яка чудова новина. Вітаю вас! Легкої вагітності й здоров'ячка".
- "Я плачу, яке це щастя. Обіймаю вас".
- "Наші найщиріші вітання сім'ї Дирівих. Хай це дитятко прикрасить цей світ".
- "Подарунок долі. Вітаю вас".
Реакція мережі на вагітність Мар'яни Гутак / Скриншоти з інстаграму
Мар'яна Гутак втратила дитину
В інстаграм-сториз Мар'яна Гутак розповіла, що півтора року тому дізналась про вагітність. Але на 8 тижні блогерка відчула сильний біль внизу живота, тож пішла робити УЗД.
Лікарі сказали Мар'яні та її чоловіку, що у дитини зупинилося серцебиття, що стало шоком для закоханих, тож вони поїхали до інших лікарів, але чули від них те саме.
Цей день Гутак називає найболючішим у своєму житті.