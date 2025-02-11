Я йшла за перемогою, – Маша Кондратенко прокоментувала свою поразку у Нацвідборі-2025

Маша Кондратенко була однією з фавориток, однак не здобула перемогу у Нацвідборі-2025. Співачка поділилась враженнями та прокоментувала програш.

Для деяких глядачів Національного відбору на Євробачення результати могли стати здивуванням. Адже іноземні єврофани припускали, що переможницею стане Маша Кондратенко. Співачка вийшла на зв'язок після фіналу та висловилась про поразку у відборі, пише 24 Канал з посиланням на її соцмережі.

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Усім дуже дякую. я неймовірно ціную підтримку кожного з вас. За кожен голос. Так, я йшла за перемогою. Так, вона не сталась. Можливо, на жаль (але точно не для мене), а можливо і на краще. Хочу зараз створювати, писати нову музику і зробити афігенний сольник в Києві,

– поділилась Маша Кондратенко.

Співачка зазначила, що Національний відбір був для неї прекрасним досвідом, про який вона зовсім не шкодує. Вона привітала гурт Ziferblat з перемогою.

"Це був прекрасний досвід. Чи повторила б я це все, знаючи, як все закінчиться? Впевнено кажу, що так. Бо я знайшла ще більше, ніж шукала. Я зустріла прекрасних талановитих людей. Я зустрілася з собою і своїми страхами. Я зустрілася по-іншому з вами", – зауважила артистка.



Маша Кондратенко / Фото з інстаграму Маші Кондратенко

Зауважимо, Маша Кондратенко отримала по 8 балів від глядачів та суддів і посіла 3 місце у турнірній таблиці.

Результати Нацвідбору-2025

Національний відбір Євробачення-2025 відбувся 8 лютого у форматі концерту. Вже результати голосування оголошували у прямому етері з укриття.

Переможцем пісенного конкурсу став гурт Ziferblat, що виступив у фіналі з піснею Bird of Pray. Саме цей колектив представить Україну у Базелі.

Фінал Нацвідбору запам'ятався також особливими виступами українських зірок Євробачення – Джамали, Руслани, Тіни Кароль, Артема Котенка з Дитячого Євробачення.