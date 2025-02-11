Для деяких глядачів Національного відбору на Євробачення результати могли стати здивуванням. Адже іноземні єврофани припускали, що переможницею стане Маша Кондратенко. Співачка вийшла на зв'язок після фіналу та висловилась про поразку у відборі, пише 24 Канал з посиланням на її соцмережі.

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Усім дуже дякую. я неймовірно ціную підтримку кожного з вас. За кожен голос. Так, я йшла за перемогою. Так, вона не сталась. Можливо, на жаль (але точно не для мене), а можливо і на краще. Хочу зараз створювати, писати нову музику і зробити афігенний сольник в Києві,

– поділилась Маша Кондратенко.

Співачка зазначила, що Національний відбір був для неї прекрасним досвідом, про який вона зовсім не шкодує. Вона привітала гурт Ziferblat з перемогою.

"Це був прекрасний досвід. Чи повторила б я це все, знаючи, як все закінчиться? Впевнено кажу, що так. Бо я знайшла ще більше, ніж шукала. Я зустріла прекрасних талановитих людей. Я зустрілася з собою і своїми страхами. Я зустрілася по-іншому з вами", – зауважила артистка.



Маша Кондратенко / Фото з інстаграму Маші Кондратенко

Зауважимо, Маша Кондратенко отримала по 8 балів від глядачів та суддів і посіла 3 місце у турнірній таблиці.

Результати Нацвідбору-2025

Національний відбір Євробачення-2025 відбувся 8 лютого у форматі концерту. Вже результати голосування оголошували у прямому етері з укриття.

Переможцем пісенного конкурсу став гурт Ziferblat, що виступив у фіналі з піснею Bird of Pray. Саме цей колектив представить Україну у Базелі.

Фінал Нацвідбору запам'ятався також особливими виступами українських зірок Євробачення – Джамали, Руслани, Тіни Кароль, Артема Котенка з Дитячого Євробачення.