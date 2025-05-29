Як змінилась за час кар'єри Маша Єфросиніна, яка в 19 років дебютувала на телебаченні

Маша Єфросиніна – не тільки телевізійна зірка, а й одна з найпопулярніших інтерв'юерок на платформі ютуб. Ведуча доволі рано дебютувала на телебаченні, тому деякі глядачі пам'ятають знаменитість ще зовсім юною та з іншим стилем.

Майбутня зірка народилась у Криму. У школі була відмінницею та активісткою, а пізніше вступила до Київського національного університету імені Шевченка на перекладача з англійської та іспанської мов. Як Єфросиніна стала популярною, що відомо про її особисте життя та як вона змінювалась упродовж кар'єри, читайте у матеріалі Show24.

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Дебют на телебаченні та перші кроки до зіркової кар'єри

Дебют ведучої стався на телеканалі "Перший національний" (УТ-1) у програмі "Щасливий дзвінок". Єфросиніну помітили працівники "Нового каналу" й запросили вести ранкове шоу "Підйом". Там вона працювала разом із Юрієм Горбуновим.

Маша Єфросиніна та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму телеведучої

Тоді Єфросиніна переживала складний період, адже комплексувала через свою вагу. Ще у студентські роки вона намагалась "закодуватись" від "зайвої" ваги.

Мені було десь 21 рік. Я побачила оголошення "Кодую від зайвої ваги", тобто ти приходиш, тебе закодували й нібито вона починає танути на тобі. Я прийшла, стоять шість крісел і на них сидять люди у разів п'ять-шість більші за мене. Нам усім одягли шапочки з ремінців. І тут вийшла головна "жриця", вона була схожа на героїню з "Сімейки Адамсів". Вона проходила, обирала когось поглядом і кричала: "Ти більше ніколи не хочеш їсти" і всі люди відключалися,

— ділилася ведуча.

Маша Єфросиніна на старті кар'єри / Фото з інстаграму ведучої

Такий потужний старт у кар'єрі допоміг ведучій стати жаданою персоною на телебаченні. Єфросиніна стала зіркою не тільки українських телеканалів. Вона співпрацювала з російськими компаніями, брала участь в одному з ефірів британського ранкового шоу "Big Breakfast", була залучена у проєкти "Лінія конфлікту" на ICTV, "Зірковий дует", "Один у полі" на каналі "Інтер", "Модний вирок" тощо.

Також у житті Маші з'явилось Євробачення, куди її запросили ведучою.

Маша Єфросиніна висловилась про Євробачення-2005 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Акторство та ютуб

Першу роль зірка отримала у серіалі "5 хвилин до метро" 2006 року, де вона зіграла журналістку. Через рік знялась у кліпі Віталія Козловського – "Ти хотіла".

Віталій Козловський – "Ти хотіла": дивіться відео онлайн

Нещодавно Віталій Козловський випустив українську версію хіта "Пінаколада" після 13 років мовчання, повернувши права на свої пісні.

Кожен наступний рік для зірки був успішним, але у 2014 році вона взяла паузу, щоб присвятити себе материнству. Через чотири роки взяла участь у проєкті "Танці із зірками", а згодом сіла у тренерське крісло шоу "Ліга сміху".

Маша Єфросиніна брала участь у проєкті "Танці із зірками": дивіться відео онлайн

Сьогодні Марія має власний канал на ютубі, де бере інтерв'ю у відомих зірок, а разом з Олею Поляковою розвивають спільне шоу "Дорослі дівчата".

Особисте життя

З майбутнім чоловіком Марія познайомилась біля кіоску в Ялті. Тоді Тимур запитав дівчину, чи не міг він десь її бачити. Для Єфросиніної питання стало дивним, адже тоді її знала вся країна.

Від так, стосунки у пари розвивались доволі швидко, але в певний момент чоловік просто зник. Та тоді телеведуча взяла ініціативу у свої руки й запропонувала залицяльнику супроводити її на престижну премію, і той погодився.

Пізніше Тимур розповів, що він взяв паузу спеціально, адже кохав Марію, але не думав, що його дружина буде успішною телеведучою. Він розраховував на спокійне родинне щастя. Та все ж освідчився коханій.

Через місяць після заручин Єфросиніна дізналась, що вагітна. У 2003 році пара відгуляла весілля, а у 2004 – у них народилась донька Нана.

Весілля Маші Єфросиніної / Фото з соцмереж

У 2013 році подружжя взяло паузу у стосунках й цілий рік жило окремо одне від одного. Та все ж Тимур і Марія знову зійшлись, а стосунки між ними вибухнули з новою силою. Вже у серпні телеведуча народила сина, якого назвали Олександром.

Маша Єфросиніна з чоловіком і сином / Фото з інстаграму зірки

Коли почалась велика війна, Марія з дітьми виїхала за кордон, а її чоловік став на захист країни. Якийсь час жінка жила на дві країни – Україну та Польщу – однак згодом повернулася до Києва.

Сьогодні подружжя бачиться не так часто, як того хотілось би, адже Тимур служить.

Де зараз Маша Єфросиніна

Як ми уже згадували, ведуча займається двома проєктами на ютубі. Під час війни Єфросиніна долучалась до благодійних зборів, продовжувала працювати як посол ООН.

Нещодавно Ольга Фреймут розповіла, що майже незнайома з Єфросиніною, а також додала, що ведучій колись подобався її чоловік Володимир Локотко. Марія ж звинуватила колегу у брехні. Вона заявила, що тісно працювала з Ольгою у проєкті "ШОУМАSТГОУОН", а от про симпатію до Володимира зірка вирішила змовчати.