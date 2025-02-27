Маша Єфросиніна показала архівне фото покійного тата і згадала рідний Крим

Маша Єфросиніна іноді ділиться архівними сімейними фото. Так, днями вона вперше за довгий час показала фото свого покійного батька.

Крім того, вона детально розповіла про те, якою він був людиною. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучої.

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Так, Марія поділилася, що її тато Олександр дуже сильно любив Керч. Крім того, вона розсекретила його вид діяльності.

Справою його життя було будівництво. Він починав виконробом, і забудував майже половину Керчі, а за кілька років до смерті вже обіймав високу посаду у будівельній компанії. Все своє життя він будував для людей житло і страшенно пишався тим, що його справа дуже важлива та соціально корисна,

– зазначила знаменитість.

Вона додала, що перед смертю батько хотів, щоб його поховали у рідному місті.

Везли тіло з Севастополя, де на той момент жили батьки. Мене юну це страшенно вразило. Я не розуміла, чому так важливо, де тебе поховають. Тепер розумію. Хотів лежати в рідному місті, яке він будував,

– написала Єфросиніна.

Маша зауважила, що з 2014 року не може приїхати на могилу тата, проте дуже мріє про цей день.

Зауважимо, нещодавно Марія поділилася рідкісним фото зі своєю мамою Людмилою.