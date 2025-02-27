Кроме того, она подробно рассказала о том, каким он был человеком. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграмм-страницу телеведущей.

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Мария поделилась, что ее папа Александр очень сильно любил Керчь. Кроме того, она рассекретила его вид деятельности.

Делом его жизни было строительство. Он начинал прорабом, и застроил почти половину Керчи, а за несколько лет до смерти уже занимал высокий пост в строительной компании. Всю свою жизнь он строил для людей жилье и ужасно гордился тем, что его дело очень важно и социально полезно,

– отметила знаменитость.

Она добавила, что перед смертью отец хотел, чтобы его похоронили в родном городе.

Везли тело из Севастополя, где в тот момент жили родители. Меня юную это поразило. Я не понимала, почему так важно, где тебя похоронят. Теперь понимаю. Хотел лежать в родном городе, который он строил,

– написала Ефросинина.

Маша отметила, что с 2014 года не может приехать на могилу папы, однако очень мечтает об этом дне.

Заметим, недавно Мария поделилась редким фото со своей мамой Людмилой.