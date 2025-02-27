Крім того, вона детально розповіла про те, якою він був людиною. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучої.

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Так, Марія поділилася, що її тато Олександр дуже сильно любив Керч. Крім того, вона розсекретила його вид діяльності.

Справою його життя було будівництво. Він починав виконробом, і забудував майже половину Керчі, а за кілька років до смерті вже обіймав високу посаду у будівельній компанії. Все своє життя він будував для людей житло і страшенно пишався тим, що його справа дуже важлива та соціально корисна,

– зазначила знаменитість.

Вона додала, що перед смертю батько хотів, щоб його поховали у рідному місті.

Везли тіло з Севастополя, де на той момент жили батьки. Мене юну це страшенно вразило. Я не розуміла, чому так важливо, де тебе поховають. Тепер розумію. Хотів лежати в рідному місті, яке він будував,

– написала Єфросиніна.

Маша зауважила, що з 2014 року не може приїхати на могилу тата, проте дуже мріє про цей день.

Зауважимо, нещодавно Марія поділилася рідкісним фото зі своєю мамою Людмилою.