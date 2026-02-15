15 лютого, 12:00
Мої вічні валентинки, – Меган Маркл замилувала рідкісним фото принца Гаррі з донькою
Основні тези
- Меган Маркл поділилася фото принца Гаррі з донькою Лілібет у День святого Валентина.
- Пара має двох дітей: Арчі, який народився у травні 2019 року, та Лілібет, яка народилася у червні 2021 року.
У День святого Валентина Меган Маркл поділилася рідкісним та зворушливим фото чоловіка з донькою.
Світлину вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
На фотографії усміхнений принц Гаррі тримає на руках маленьку Лілібет, що міцно стискає в руках червоні повітряні кульки.
Ці двоє + Арчі = мої вічні валентинки,
– написала Меган Маркл під публікацією.
Для контексту! Арчі – син подружжя Гаррі та Меган.
Що відомо про стосунки принца Гаррі та Меган Маркл і їхніх дітей?
- Історія стосунків пари розпочалася влітку 2016 року.
- Майбутніх чоловіка й дружину познайомила спільна подруга. Гаррі звернув увагу на фото Меган у соцмережах і поцікавився, хто вона. Згодом у Лондоні їм організували побачення наосліп, яке поклало початок їхнім стосункам.
- У листопаді 2017 року Кенсінгтонський палац повідомив про заручини пари.
- Весілля відбулося 19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку. Урочиста церемонія привернула увагу мільйонів глядачів по всьому світу й стала однією з найгучніших королівських подій останніх років.
- Невдовзі після одруження подружжя оголосило про вагітність герцогині Сассекської. 6 травня 2019 року у Меган та Гаррі народився син Арчі, а 4 червня 2021 року на світ з'явилася Лілібет.