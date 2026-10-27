Принц Гаррі вивіз родину з Британії на тлі скандалу з батьком Меган Маркл: де вони зараз

Меган Маркл і принц Гаррі вирушили з Арчі та Лілібет на короткий відпочинок за кордон. На тлі звинувачень проти батька герцогині Томаса Маркла родина проводить час із близькими друзями. За словами людини з оточення Меган, вона важко переживає цю ситуацію.

Про сімейну поїздку та стан герцогині повідомляє HELLO! із посиланням на її друга. Де саме відпочивають Сассекси та скільки триватиме подорож, видання не уточнює.

Співрозмовник журналістів розповів, що друзі щодня телефонують Меган, аби дізнатися, як вона почувається. Особливо болісними для неї стали думки про дітей, які могли постраждати.

Вона просто дуже, дуже засмучена. Вона постійно дивиться на Лілі й плаче, думає про всіх дітей, імовірних жертв. У неї самої є маленькі діти. Це просто жахливо,

– розповів друг герцогині.

Принц Гаррі з дітьми / фото meghan

За його словами, Меган вирішила дистанціюватися від медіа заради свого психічного здоров'я ще до появи нинішніх звинувачень. Проте зараз вона отримує багато повідомлень зі словами підтримки від друзів у Великій Британії та інших країнах.

Водночас співрозмовник видання зазначив, що герцогиня відчуває певне полегшення через те, що інформація стала публічною.

Меган Маркл з батьком / фото pinkladiesepping1

Нагадаємо, Томас Маркл-молодший заявив, що виявив у будинку свого батька на Філіппінах незаконні матеріали насильства над дітьми. Наразі триває розслідування, однак Томас Маркл-старший категорично заперечує будь-які протиправні дії.

Меган також оприлюднила заяву, в якій пояснила своє рішення не дозволяти батькові спілкуватися з Арчі та Лілібет.

Сподіваюся, тепер стане зрозуміло, що, попри викривлення фактів деякими медіа протягом багатьох років, дистанція між мною та батьком і моє рішення не дозволяти йому контактувати з нашими дітьми мали одну причину: захистити їх,

– заявила герцогиня.

Вона висловила сподівання, що справедливість буде відновлено, а безпека дітей залишатиметься пріоритетом.

До речі, цікавий також ще один момент, який згадала Меган. Вона каже, що у 2018 році до неї потрапив лист зі звинуваченнями проти її батька.





