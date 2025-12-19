Меган Маркл і принц Гаррі зачарували рідкісним фото з сином і донькою

Меган Маркл і принц Гаррі представили свою різдвяну листівку 2025, показавши рідкісне фото з сином і донькою.

Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку герцогині Сассекської.

Сімейне фото було зроблене на прогулянці в мальовничому саду. Принц Гаррі з дітьми та дружиною стоять на невеликому дерев'яному містку над струмком, а навколо – багато зелені. Герцог Сассекський одягнений у світлу сорочку та сині штани. На фотографії він обіймає сина Арчі, який має схожий look. Водночас Меган Маркл позує в бежевій сукні, нахилившись до донечки Лілібет, яка одягнена в синьо-білу сукню.

Веселих свят! Від нашої сім'ї до вашої,

– написала дружина принца Гаррі.

Для довідки! Син принца Гаррі та Меган Маркл народився 6 травня 2019 року, а їхня донька з'явилася на світ 4 червня 2021 року.

Що відомо про різдвяні листівки інших членів королівської родини?