Меган Маркл і принц Гаррі зачарували рідкісним фото з сином і донькою
- Меган Маркл і Принц Гаррі представили свою різдвяну листівку 2025 з рідкісним фото з сином і донькою.
- Принц Вільям і Кейт Міддлтон, а також Король Чарльз і королева Камілла теж напередодні показали свої різдвяні листівки.
Меган Маркл і принц Гаррі представили свою різдвяну листівку 2025, показавши рідкісне фото з сином і донькою.
Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку герцогині Сассекської.
Сімейне фото було зроблене на прогулянці в мальовничому саду. Принц Гаррі з дітьми та дружиною стоять на невеликому дерев'яному містку над струмком, а навколо – багато зелені. Герцог Сассекський одягнений у світлу сорочку та сині штани. На фотографії він обіймає сина Арчі, який має схожий look. Водночас Меган Маркл позує в бежевій сукні, нахилившись до донечки Лілібет, яка одягнена в синьо-білу сукню.
Веселих свят! Від нашої сім'ї до вашої,
– написала дружина принца Гаррі.
Для довідки! Син принца Гаррі та Меган Маркл народився 6 травня 2019 року, а їхня донька з'явилася на світ 4 червня 2021 року.
Що відомо про різдвяні листівки інших членів королівської родини?
- Принц Вільям та Кейт Міддлтон також показали миле сімейне фото з дітьми, зроблене на природі.
- Король Чарльз і королева Камілла цьогоріч обрали для листівки світлину, зроблену в Римі до 20-ї річниці їхнього весілля.