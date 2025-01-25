У стриманому образі й окулярах: Меланія Трамп супроводжувала чоловіка під час робочої поїздки

Президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією побував у Північній Кароліні та Південній Каліфорнії. Це їхня перша спільна робоча поїздка після того, як політик вдруге став головою держави.

Так, увага знову була прикута до нового образу Меланії Трамп. Цього разу її образ був значно стриманішим, аніж під час інавгураційних урочистостей, які проходили нещодавно, пише 24 Канал з посиланням на WWD.

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У Північній Кароліні подружжя відвідало постраждалих від урагану Гелен. Меланія Трамп для поїздки обрала зручний образ: чорну шапку, оливково-зелену куртку Rag & Bone з капюшоном, чорні джинси Levi’s та чорні черевики на шнурівках. З аксесуарів на ній були чорні окуляри-авіатори від Вікторії Бекхем. Під час візиту Меланія Трамп також одягнула куртку Club Monaco в армійському стилі.

Меланія і Дональд Трамп / Фото AP, Mark Schieflbein

Крім того, Дональд та Меланія Трамп вирушили До Південної Каліфорнії, аби подивитися на території, які постраждали від масштабних лісових пожеж. Зокрема, вони зустрілися з губернатором Гевіном Ньюсом, аби оглянути елітний район Лос-Анджелеса Пасифік-Палісейдс, який піддався великим руйнуванням.

Меланія і Дональд Трамп: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що внаслідок масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі чимало світових зірок втратили свої будинки. Зокрема, Періс Гілтон, Ентоні Гопкінс, Адам Броуді й Лейтон Містер, Майлз Теллер та інші.