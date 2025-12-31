Укр Рус
31 грудня, 12:31
Меланія Подоляк вийшла заміж за військового та показала ніжні фото з ним

Основні тези
  • Меланія Подоляк вийшла заміж за Максима, який служить у Збройних Силах України.
  • Громадська діячка організувала збір коштів з Фондом Сергія Притули для підтримки 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, закликаючи привітати її донатом.

Меланія Подоляк, яка раніше перебувала у стосунках з пілотом Андрієм Пільщиковим з позивним "Джус", вийшла заміж. Чоловік громадської діячки служить у Збройних Силах України.

Радісною звісткою Меланія поділилась в інстаграмі, передає 24 Канал. Вона опублікувала фотографії з коханим.

Обранця Меланія Подоляк звати Максим. Закохані розписалися у Центральному РАЦСі Львова. 

Інших підсумків року в мене для вас нема, 
– написала Подоляк.

На перших двох світлинах громадська діячка позує у красивій вишитій сукні, а в руках тримає букет білих квітів. Меланія зібрала волосся у пучок, зробила легкий макіяж і доповнила свій образ сережками. Максим одягнений у форму Збройних Сил України. На безіменному пальці правої руки видніється обручка.

Меланія Подоляк вийшла заміж / Фото з її інстаграму

Меланія Подоляк з чоловіком / Фото з її інстаграму

На інших фотографіях Подоляк постала у ніжній білій сукні. На шию вона одягла чокер. Обранець Меланії показався у світлих штанах, сорочці та піджаку. 

Меланія Подоляк і Максим / Фото з її інстаграму

Меланія Подоляк / Фото з її інстаграму

У сториз Меланія Подоляк поширила збір, який організувала разом з Фондом Сергія Притули. Вони збирають 9 мільйонів гривень для захисту 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, відомих як "Привиди Києва".

Хочете привітати – привітайте донатом на збір, 
– зазначила громадська діячка.

Коли та як загинув "Джус"?

  • Нагадаємо, що Андрій Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року в авіакатастрофі, що сталася на Житомирщині. Під час виконання бойового завдання зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. 

  • Окрім "Джуса", тоді загинуло ще двоє пілотів: В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

  • Пільщикову надали звання майора посмертно.

  • З пілотом попрощалися 29 серпня у Києві. Церемонія пройшла у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. "Джуса" поховали на Аскольдовій могилі.