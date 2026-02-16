MELOVIN знову в центрі уваги: що відомо про його останні стосунки та чому їх називають піаром

Навколо співака MELOVIN знову гудуть обговорення. Не минуло й 3 місяці після його заручин з військовослужбовцем, як артист оголосив про розрив стосунків.

У мережі по-різному реагують на розрив MELOVIN з Петром Злотею. 24 Канал детальніше розповість про їхні стосунки та чому користувачі звинувачують артиста в черговій піар-кампанії.

До слова Колишній наречений MELOVIN отримує погрози від фанів співака: "Далі будуть заяви"

Що було відомо про особисте життя MELOVIN?

5 років тому на фестивалі Atlas Weekend MELOVIN здійснив камінг-аут. Він поцілував дівчину, а потім хлопця, зізнавшись так у своїй бісексуальності. Ця подія була однією з найгучніших у 2021.

З того часу артист рідко говорив про особисте життя – здебільшого навколо його ймовірних стосунків вирували чутки, а сам співак їх підігрівав.

На початку листопада 2025 MELOVIN знявся у ролику Ніколаса Карми, де розповів, що його серце вільне. Адже після зради близької людини він не наважувався знову будувати відносини.

Я поки не готовий до нових стосунків. Але хотів би мати поруч близьку людину,

– казав артист.

MELOVIN у ролику Ніколаса Карми: відео

Як MELOVIN заручився з військовим?

23 листопада 2025 року MELOVIN оголосив про заручини. Ця новина стала несподіванкою для всіх, адже лиш нещодавно артист казав, що не готовий до стосунків.

Співаку зробив пропозицію Петро Злотя – військовослужбовець та парамедик. Пара заручилась на Майдані Незалежності.

На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так". ЛГБТ-люди – не ідеологія, не організація. Вони – наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті,

– написав MELOVIN.



MELOVIN та Петро Злотя / Фото з інстаграму артиста

Петро Злотя вручив партнеру величезний букет троянд та золоту каблучку бренду DOMIANI, оздоблену 10 діамантами.

Уже тоді в мережі зустрічались доволі критичні коментарі. Хтось розкритикував ідею заручин на Майдані, який є важливим символом для народу. Зокрема, там встановлені прапорці у пам'ять про загиблих під час війни українців.

А комусь заручини здались піар-акцією. Адже в дописі MELOVIN опублікував не тільки знімки з коханим, але й нагадування про концерт та його книжку.



Як співак нагадував про концерти після заручин / Скриншот з його телеграм-каналу

MELOVIN розійшовся з нареченим

14 лютого, у День закоханих, MELOVIN лаконічно повідомив про розрив з Петром Злотею. Після заручин майже минуло 3 місяці.

Прошу медіа утриматись від допитів. Задля мого спокою та спокою Петра – я нічого не коментуватиму. З Днем святого Валентина усіх!

– повідомив артист.



MELOVIN розійшовся з нареченим / Фото з інстаграм-сторіз

Петро також прокоментував розлучення з артистом. Він закликав фанів не жертвувати собою заради кохання.

"Любіть себе, ставте себе на перше місце завжди. А кохання не повинно брати першу сходинку вашого життя, це повинно бути як доповнення. Родичі не повинні бути на першому плані, родина теж", - висловився військовий.

Чому співака звинувачують у піарі на особистому?

Уже через годину після заяви про розрив MELOVIN опублікував наступне інстаграм-сторіз, де нагадав про свої концерти та прикріпив посилання на квитки. Крім того, артист видалив зі своїх соцмереж більшість дописів, залишивши анонси нових проєктів та пісень і дати концертів.



MELOVIN нагадав про концерти на тлі розриву / Фото з інстаграм-сторіз

Тож у коментарях під дописом співака у тредсі знову з'явилися підозри про те, що MELOVIN піариться на особистому житті. Зауважують і те, що артист просить утриматися медіа від запитань, хоч і виносить особисте на публіку.

"Це якийсь забіг за увагою, хоча ну хіба всім не по***?";

"Ми всі вдамо, що повірили, і це була не піар шляпа";

"Боже, при всій повазі, але це так смішно. Зрозуміло, що був піар, але тоді я утрималась від коментарів. Ще й саме 14 лютого така заява, зате коментарі ми не даємо, ой, для кого ця вистава?";

"Ну задля вашого спокою і спокою Петра можна було про це не оголошувати";

"Якщо ти просиш утриматися від дописів, то поясни: чому ви лізете зі своїми відносинами в інфопростір?";

"Атеншн всі, нам не потрібна увага!".

Що пишуть у тредсі / Скриншоти з соцмереж

Як MELOVIN відреагував на закиди?

На один з коментарів співак відповів. Артист каже, що все, що користувачі бачитимуть у публічних людей, сприйматимуть за піар. Та запевнив, що його стосунки з Петром не були вигадкою.

Наші стосунки були справжніми. Я їздив до людини в прифронтове місто аби бачитись,

– поділився MELOVIN.



MELOVIN відповів на закиди / Скриншот з тредсу артиста

Також чимало фанів підтримують артиста та не розуміють, чому на нього ллється критика.

"Дуже прикро, що так сталося. Сподіваюся, що цей досвід залишить гіркоту не надовго і ви зможете вдихнути на повні груди вже згодом";

"Які ж огидні коментарі. Сподіваюсь, що у вас буде все добре";

"Костянтине, бажаю вам це пережити в спокої. Суспільство, на жаль, агресивне: для них, якщо в когось щось погано, вони радіють, а якщо щось добре – вони злі";

"Я прочитав коментарі й бачу, в якому критичному стані перебуває суспільство. Соціальні мережі – це не маска, а радше дзеркало: вони показують людей такими, якими вони є насправді, з усіма нефільтрованими думками. Дуже сумно".

Підсумовуючи усі обговорення навколо заручин та розриву MELOVIN, вкотре стає помітно, яка тонка межа між особистим та публічним у житті знаменитостей.

Якщо для когось ці заяви та подальша активність у соцмережах виглядають як піар-хід, інші сприймають це як звичайну реальність публічної людини, яка б однаково не приховала особисте від очей суспільства. Ймовірно, кожен сам зможе зробити власний висновок у цій історії.