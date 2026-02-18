Це не вперше, – MELOVIN прокоментував зірваний концерт у Рівному
- Концерт MELOVIN у Рівному 17 лютого зірвали невідомі люди.
- Співак звинуватив поліцію в неспроможності розв'язати питання дискримінації та переслідування людей з іншою орієнтацією.
Учора, 17 лютого, невідомі люди зірвали концерт MELOVIN у Рівному. Співак уперше прокоментував інцидент.
MELOVIN вийшов на зв'язок у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що подібна ситуація стається вже не вперше.
До теми Невідомі зірвали концерт MELOVIN у Рівному: на місце події прибула поліція
MELOVIN розповів, що під час попередніх концертів під залами стояли кілька десятків ультраправої молоді в масках та з плакатами. За словами співака, їх замовили та привезли на маршрутках.
Із сумнівними скрєпами та наративами, що абсолютно перекреслюють війну за свободу та цілісність народу. Це не вперше. Певно, і не востаннє. Я – головне зло для невігласів,
– додав він.
MELOVIN зізнався, йому з командою було прикро їхати з Рівного, так і не зігравши концерт. Артист вважає неприпустимими погрози глядачам, тож рішення скасувати виступ було вимушеним.
Ганьба державі та, зокрема, поліції, яка досі не може врегулювати питання дискримінації та поставити крапку у переслідуванні цілої верстви людей, що мають іншу орієнтацію, що так само знаходяться на фронті – не в балаклавах під концертним залом,
– наголосив MELOVIN.
Співак також стверджує, що відео, як зірвали його концерт, показували на Першому каналі у Росії.
Що відомо про інцидент?
17 лютого у Рівненському міському палаці культури "Текстильник" мав відбутися концерт MELOVIN з нагоди 10-річчя його кар'єри.
Проте невідомі люди влаштували протест, тож шоу довелося скасувати. Вони стояли з плакатами, де було написано "Не за гей шлюби воюють герої" і вигукували гасла проти одностатевих стосунків.
На місце події приїхала поліція і поспілкувалася з присутніми. Речниця Нацполіції Марія Юстицька зауважила, що "жодних сутичок чи інших суттєвих порушень громадського порядку зафіксовано не було".