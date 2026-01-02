Укр Рус
Show24 Українські зірки MELOVIN неочікувано заявив про завершення кар'єри у 2027 році
2 січня, 14:00
4

MELOVIN неочікувано заявив про завершення кар'єри у 2027 році

Марія Примич
Основні тези
  • MELOVIN оголосив про завершення кар'єри у 2027 році, пояснюючи це бажанням змінити фокус життя та бути чесним із собою.
  • Співак анонсував концерти на 2026 рік у кількох містах, а шанувальники активно реагують на новину підтримуючими повідомленнями в соцмережах.

MELOVIN шокував шанувальників новиною на другий день 2026 року. Співак заявив, що завершить кар'єру у 2027 році.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку MELOVIN. Він пояснив, чому ухвалив таке рішення.

Читайте також Це токсично та зверхньо, – MELOVIN не сподобались слова Джамали щодо його відмови від Нацвідбору

Я завершую кар'єру у 2027 році. Останнім часом я часто ловлю себе на думці, що живу швидше за себе. Музика, сцена, люди, очікування – усе це було і залишається важливою частиною мого шляху. Це мій прайм, мій досвід, моя вдячність. Але змінюється не лише час. Змінююсь і я, 
– зізнався MELOVIN.

Співак додав, що зараз йому важливо "побути в іншому фокусі", для себе, для батьків, для коханої людини, "без шуму" і "без постійної присутності "онлайн"". MELOVIN наголосив, що хоче бути чесним із собою.

Я зрозумів, що не можна жити в тому ж ритмі, коли внутрішнє відчуття вже інше. І що пауза інколи єдиний спосіб повернути сенс, 
– зазначив він.

Проте артист анонсував ще кілька концертів на 2026 рік:

  • 17 лютого – Рівне
  • 18 лютого – Луцьк
  • 19 лютого – Тернопіль
  • 21 лютого – Житомир
  • 22 лютого – Чернігів
  • 28 лютого – Біла Церква

MELOVIN завершує кар'єру наступного року / Скриншот з інстаграму співака

MELOVIN йде зі сцени у 2027 році / Скриншот з інстаграму

Реакція мережі

  • "Ці слова розбивають серце. Завжди поруч, люблю!"
  • "Мел, головне, щоб ти був щасливий. Бо це твоє життя. І тільки твоє. Ти сам можеш керувати ним. Головне – твоє життя, твої почуття і глибинне щастя у твоїй душі. Обняла".
  • "Буду чекати. Тільки твоя творчість мене рятувала десять років, що була поруч. Щасти тобі, мій ангеле".
  • "Будемо поруч завжди – і у світлі софітів, і в цілющій тиші".
  • "Головне, щоб тобі було комфортно і ти був щасливий. А ми завжди поруч, навіть у тиші".
  • "Поважаю твій вибір, але тебе буде не вистачати. Крім того, у нас ще цілий рік попереду, чи не так?"

Реакція мережі на рішення MELOVIN завершити кар'єру / Скриншоти з інстаграму

 

 

Що відомо про кар'єру MELOVIN?

  • Справжнє ім'я MELOVIN – Костянтин Бочаров. Його музична кар'єра розпочалася у 2015 році, коли хлопець взяв участь у 6 сезоні талант-шоу "X-Фактор".

  • На кастингу MELOVIN виконав пісню "Без бою" рок-гурту "Океан Ельзи" і пройшов у тренувальний табір. Згодом він дійшов до суперфіналу і став переможцем проєкту.

  • Костянтин представляв Україну на Євробаченні-2018, яке проходило в Лісабоні. На сцені пісенного конкурсу він виконав пісню Under The Ladder і у фіналі посів 17 місце.

  • Дебютний альбом співака Face to Face вийшов у 2017 році. Торік MELOVIN відсвяткував 10-річчя кар'єри. Він відправився у тур Україною і зіграв великий концерт у Києві у Stereo Plaza.