Кеті Перрі у шоломі, Сара Полсон у пов'язці з грошима: 6 образів з Met Gala, які стали мемами

У понеділок, 4 травня, у Нью-Йорку відбулась найочікуваніша модна подія – бал Інституту костюма Met Gala. Тема цьогорічного благодійного заходу – "Мистецтво костюмів", а дрескод – "Мода – це мистецтво".

Світові зірки традиційно зібралися Музеї мистецтва Метрополітен, продемонструвавши фантастичні образи на червоній доріжці, деякі з яких розбирають на меми.

Кеті Перрі

Кеті Перрі повернулась на червону доріжку Met Gala вперше з 2022 року. Артистка одягла сукню від Стелли Маккартні, виготовлену на замовлення, а свій образ доповнила оригінальними реквізитами: картами Таро та головним убором від Miodrag Guberinic, що закриває обличчя та нагадує шолом для фехтування.

Сара Полсон

Привернула увагу й американська акторка Сара Полсон, відома за серіалом "Американська історія жаху". Володарка премії "Еммі" одягла пов'язку на очі з грошима. Вона позувала у сірій сукні від Matières Fécales, пошитій на замовлення, та довгих білих рукавичках.

Cardi B

Американська реп-виконавиця Cardi B також приголомшила образом. Вона вийшла на червону доріжку у сукні Marc Jacobs, прикрашеній мереживом. Вбрання мало великі складки навколо плечей та внизу. Силует сукні натхненний роботами німецького художника Ганса Беллмера.

Бед Банні

Володар премії Греммі Бед Банні з'явився на Met Gala 2026 в образі старшого чоловіка: з сивою бородою та волоссям і тростиною. Пуерто-риканський співак одягнув чорний смокінг власного дизайну, створений у співпраці з Zara, який прикрашав великий бант. Крім того, він обрав прикраси Cartier.

Гайді Клум

Німецька супермодель та акторка Гайді Клум перетворила на живу статую. Вона позувала перед камерами в ексклюзивному вбранні від дизайнера Майка Маріно, натхненному роботами італійських скульпторів Джузеппе Санмартіно та Рафаеля Монті – "Христос у савані" та "Весталка в завуальованому вигляді".

Сем Сміт

Сем Сміт, фаворити Met Gala, не розчарували своїм образом й цьогоріч. Артисти одягнули плащ-кокон, створений Крістіаном Кованом, який прикрашали понад 230 тисяч кристалів та намистин, а на голові було пір'я. Образ Сміта нагадував відомі роботи французького художника Ерте.

Нагадаємо, у 2019 році Сем Сміт попросили використовувати до себе займенники "вони", "їх". Артисти заявляли, що не почуваються ні чоловіком, ні жінкою, а "перебуває десь посередині".

