Дві мої жуколадки, – Кацурін показав домашнє фото Дорофєєвої
- Міша Кацурін поділився фото Наді Дорофєєвої без макіяжу, яке він опублікував у своїх інстаграм-сторіс після Дня святого Валентина.
- Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися в 2023 році, після розлучення співачки з Володимиром Дантесом у 2022 році.
Чоловік співачки Наді Дорофєєвої поділився милим домашнім фото знаменитості. Міша Кацурін показав Надю Дорофєєву без макіяжу, в м'якому кардигані та з книгою в руках.
Цю щиру світлину він опублікував у своїх інстаграм-сторіс.
Фотографію Кацурін запостив після Дня святого Валентина.
Дві мої жуколадки,
– написав він під фото.
Що відомо про стосунки Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна?
- Михайло – другий чоловік артистки. До цього вона перебувала в шлюбі з Володимиром Дантесом. Пара одружилася у 2015 році, однак у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, оголосила про розлучення.
- Згодом стало відомо, що Надя Дорофєєва перебуває у стосунках з ресторатором та музикантом Мішою Кацуріним. У 2023 році вони побралися.
- Михайло освідчився коханий в незвичайний спосіб. Пропозицію Кацурін зробив під час поїздки на скутері. Це довелося робити двічі, адже першого разу Надія не розчула слова коханого через шолом.