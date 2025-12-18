Вдова фронтмена гурту ADAM уперше після похорону чоловіка вийшла за зв'язок

Пройшло майже два тижні після смерті фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка. Його вдова, Олександра Норова, вперше вийшла на зв'язок після похорону чоловіка.

Вона зі сльозами на очах записала відеозвернення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку гурту ADAM.

Не пропустіть Скаржився на головний біль, – колега фронтмена гурту ADAM розкрила подробиці його хвороби

Олександра Норова подякувала людям за підтримку і зізналась, що не очікувала, що її буде так багато. Жінка також висловила вдячність за обійми, теплі слова та фінансову допомогу.

Дякую за те, що слухаєте пісні ADAM, що співаєте їх. Дякую за спогади у сториз. Дякую за ваше добро. Я хочу нагадати вам ще раз: будь ласка, любіть одне одного, цілуйтеся частіше, обіймайте одне одного, кажіть "кохаю", частіше зустрічайтеся з друзями. Я вам дуже дякую,

– сказала Норова.

Вдова Михайла Клименка записала звернення / відео з її інстаграму

Що відомо про смерть Михайла Клименка?