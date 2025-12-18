Вдова фронтмена группы ADAM впервые после похорон мужа вышла на связь

Прошло почти две недели после смерти фронтмена группы ADAM Михаила Клименко. Его вдова, Александра Норова, впервые вышла на связь после похорон мужа.

Она со слезами на глазах записала видеообращение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу группы ADAM.

Александра Норова поблагодарила людей за поддержку и призналась, что не ожидала, что ее будет так много. Женщина также выразила благодарность за объятия, теплые слова и финансовую помощь.

Спасибо за то, что слушаете песни ADAM, что поете их. Спасибо за воспоминания в сториз. Спасибо за ваше добро. Я хочу напомнить вам еще раз: пожалуйста, любите друг друга, целуйтесь чаще, обнимайте друг друга, говорите "люблю", чаще встречайтесь с друзьями. Я вам очень благодарна,

– сказала Норова.

Вдова Михаила Клименко записала обращение / видео с ее инстаграма

Что известно о смерти Михаила Клименко?