Вдова фронтмена группы ADAM впервые после похорон мужа вышла на связь
- Александра Норова, вдова фронтмена группы ADAM, впервые обратилась к украинцам после похорон мужа, выразив благодарность за поддержку.
- Она поблагодарила за объятия, теплые слова, финансовую помощь и призвала к любви и поддержке друг друга.
Прошло почти две недели после смерти фронтмена группы ADAM Михаила Клименко. Его вдова, Александра Норова, впервые вышла на связь после похорон мужа.
Она со слезами на глазах записала видеообращение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу группы ADAM.
Александра Норова поблагодарила людей за поддержку и призналась, что не ожидала, что ее будет так много. Женщина также выразила благодарность за объятия, теплые слова и финансовую помощь.
Спасибо за то, что слушаете песни ADAM, что поете их. Спасибо за воспоминания в сториз. Спасибо за ваше добро. Я хочу напомнить вам еще раз: пожалуйста, любите друг друга, целуйтесь чаще, обнимайте друг друга, говорите "люблю", чаще встречайтесь с друзьями. Я вам очень благодарна,
– сказала Норова.
Вдова Михаила Клименко записала обращение / видео с ее инстаграма
Что известно о смерти Михаила Клименко?
19 ноября стало известно, что Михаил Клименко находится в коме. Он заболел туберкулезным менингитом.
7 декабря фронтмен группы ADAM умер. Мужчине было 38 лет.
С музыкантом попрощались 9 декабря в Киеве. Церемония состоялась в Национальной филармонии Украины. Среди присутствующих были родные, коллеги, друзья и поклонники Клименко.
Михаила похоронили в селе Лубянка, Киевской области.