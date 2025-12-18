Она со слезами на глазах записала видеообращение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу группы ADAM.
Александра Норова поблагодарила людей за поддержку и призналась, что не ожидала, что ее будет так много. Женщина также выразила благодарность за объятия, теплые слова и финансовую помощь.
Спасибо за то, что слушаете песни ADAM, что поете их. Спасибо за воспоминания в сториз. Спасибо за ваше добро. Я хочу напомнить вам еще раз: пожалуйста, любите друг друга, целуйтесь чаще, обнимайте друг друга, говорите "люблю", чаще встречайтесь с друзьями. Я вам очень благодарна,
– сказала Норова.
Вдова Михаила Клименко записала обращение / видео с ее инстаграма
Что известно о смерти Михаила Клименко?
19 ноября стало известно, что Михаил Клименко находится в коме. Он заболел туберкулезным менингитом.
7 декабря фронтмен группы ADAM умер. Мужчине было 38 лет.
С музыкантом попрощались 9 декабря в Киеве. Церемония состоялась в Национальной филармонии Украины. Среди присутствующих были родные, коллеги, друзья и поклонники Клименко.
Михаила похоронили в селе Лубянка, Киевской области.