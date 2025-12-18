Вона зі сльозами на очах записала відеозвернення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку гурту ADAM.
Олександра Норова подякувала людям за підтримку і зізналась, що не очікувала, що її буде так багато. Жінка також висловила вдячність за обійми, теплі слова та фінансову допомогу.
Дякую за те, що слухаєте пісні ADAM, що співаєте їх. Дякую за спогади у сториз. Дякую за ваше добро. Я хочу нагадати вам ще раз: будь ласка, любіть одне одного, цілуйтеся частіше, обіймайте одне одного, кажіть "кохаю", частіше зустрічайтеся з друзями. Я вам дуже дякую,
– сказала Норова.
Вдова Михайла Клименка записала звернення / відео з її інстаграму
Що відомо про смерть Михайла Клименка?
19 листопада стало відомо, що Михайло Клименко перебуває у комі. Він захворів на туберкульозний менінгіт.
7 грудня фронтмен гурту ADAM помер. Чоловікові було 38 років.
З музикантом попрощалися 9 грудня у Києві. Церемонія відбулася у Національній філармонії України. Серед присутніх були рідні, колеги, друзі та шанувальники Клименка.
Михайла поховали у селі Луб'янка, що на Київщині.