Вона відвідала музичну премію "Золота зоря Лірум", де зворушливо згадала свого коханого та звернулася до нього зі сцени. Свою промову Олександра згодом опублікувала в інстаграм-сторіс.
Музичну премію "Золота зоря Лірум" організувало медіа про українську культуру LiRoom. Нагородами відзначили діячів і діячок української культури, які зробили вагомий внесок у розвиток індустрії. Зокрема, цього року вперше була представлена нова номінація – "Музичний продюсер", переможцем якої став гурт ADAM.
На сцену за статуеткою вийшла дружина фронтмена колективу – Олександра Норова. Вона звернулася до покійного чоловіка, Михайла Клименка, зізнавшись, що й досі відчуває його поруч. "Я думаю, що Міша зі мною кожен мій крок. Я так собі придумала й так хочу в це вірити", – зазначила Олександра.
Також вона висловилась про їхній гурт ADAM.
Міша в першу чергу був саундпродюсером нашого кохання. Я дуже рада, що є люди, яким відгукнулися наші пісні й кохання – це було нашою ціллю. ADAM – це кохання, наше життя. ADAM – про любов,
– наголосила артистка.
Завершуючи виступ, Олександра звернулася до залу з простим, але важливим посланням – не боятися говорити про свої почуття й цінувати близьких.
Любові замало не буває, правда? Любіть одне одного, цьомайте та вчіться, будь ласка, говорити одне з одному "я тебе люблю". Цінуйте один одного – це дуже важливо,
– наголосила вдова артиста.
Промова Олександри Норової на премії "Золота зоря Лірум": дивіться відео онлайн
До речі, напередодні наша редакція писала детальний матеріал про історію кохання Михайла Клименка та Олександр Норової.
Що відомо про смерть Михайла Клименка?
Артист пішов із життя 7 грудня 2025 року. Йому було 38 років.
За кілька місяців до смерті Михайло боровся з тяжким захворюванням – туберкульозним менінгітом.
Його колега, співак PARFENIUK, розповів, що перед цим в артиста виникли серйозні проблеми зі спиною. Під час лікування він приймав медикаменти, на тлі яких, за словами музиканта, й розвинулася хвороба.
Фронтмена гурту ADAM поховали в селі Луб'янка Київської області.
Окрім дружини Олександри, в Михайла залишився син Марк і донька Ніна.