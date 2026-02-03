Вона відвідала музичну премію "Золота зоря Лірум", де зворушливо згадала свого коханого та звернулася до нього зі сцени. Свою промову Олександра згодом опублікувала в інстаграм-сторіс.

Музичну премію "Золота зоря Лірум" організувало медіа про українську культуру LiRoom. Нагородами відзначили діячів і діячок української культури, які зробили вагомий внесок у розвиток індустрії. Зокрема, цього року вперше була представлена нова номінація – "Музичний продюсер", переможцем якої став гурт ADAM.

На сцену за статуеткою вийшла дружина фронтмена колективу – Олександра Норова. Вона звернулася до покійного чоловіка, Михайла Клименка, зізнавшись, що й досі відчуває його поруч. "Я думаю, що Міша зі мною кожен мій крок. Я так собі придумала й так хочу в це вірити", – зазначила Олександра.

Також вона висловилась про їхній гурт ADAM.

Міша в першу чергу був саундпродюсером нашого кохання. Я дуже рада, що є люди, яким відгукнулися наші пісні й кохання – це було нашою ціллю. ADAM – це кохання, наше життя. ADAM – про любов,

– наголосила артистка.

Завершуючи виступ, Олександра звернулася до залу з простим, але важливим посланням – не боятися говорити про свої почуття й цінувати близьких.

Любові замало не буває, правда? Любіть одне одного, цьомайте та вчіться, будь ласка, говорити одне з одному "я тебе люблю". Цінуйте один одного – це дуже важливо,

– наголосила вдова артиста.

Що відомо про смерть Михайла Клименка?