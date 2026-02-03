Она посетила музыкальную премию "Золотая звезда Лирум", где трогательно вспомнила своего любимого и обратилась к нему со сцены. Свою речь Александра впоследствии опубликовала в инстаграм-сторис.

Важно Пораженные легкие и оболочки сердца: стилистка "Холостяка-13" борется с раком

Музыкальную премию "Золотая звезда Лирум" организовало медиа об украинской культуре LiRoom. Наградами отметили деятелей и деятельниц украинской культуры, которые сделали весомый вклад в развитие индустрии. В частности, в этом году впервые была представлена новая номинация – "Музыкальный продюсер", победителем которой стала группа ADAM.

На сцену за статуэткой вышла жена фронтмена коллектива – Александра Норова. Она обратилась к покойному мужу, Михаилу Клименко, признавшись, что до сих пор чувствует его рядом. "Я думаю, что Миша со мной каждый мой шаг. Я так себе придумала и так хочу в это верить", – отметила Александра.

Также она высказалась об их группе ADAM.

Миша в первую очередь был саундпродюсером нашей любви. Я очень рада, что есть люди, которым откликнулись наши песни и любовь – это было нашей целью. ADAM – это любовь, наша жизнь. ADAM – о любви,

– отметила артистка.

Завершая выступление, Александра обратилась к залу с простым, но важным посланием – не бояться говорить о своих чувствах и ценить близких.

Любви мало не бывает, правда? Любите друг друга, целуйте и учитесь, пожалуйста, говорить друг с другу "я тебя люблю". Цените друг друга – это очень важно,

– подчеркнула вдова артиста.

Речь Александры Норовой на премии "Золотая звезда Лирум": смотрите видео онлайн

Кстати, накануне наша редакция писала подробный материал о истории любви Михаила Клименко и Александры Норовой.

Что известно о смерти Михаила Клименко?