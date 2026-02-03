Она посетила музыкальную премию "Золотая звезда Лирум", где трогательно вспомнила своего любимого и обратилась к нему со сцены. Свою речь Александра впоследствии опубликовала в инстаграм-сторис.
Музыкальную премию "Золотая звезда Лирум" организовало медиа об украинской культуре LiRoom. Наградами отметили деятелей и деятельниц украинской культуры, которые сделали весомый вклад в развитие индустрии. В частности, в этом году впервые была представлена новая номинация – "Музыкальный продюсер", победителем которой стала группа ADAM.
На сцену за статуэткой вышла жена фронтмена коллектива – Александра Норова. Она обратилась к покойному мужу, Михаилу Клименко, признавшись, что до сих пор чувствует его рядом. "Я думаю, что Миша со мной каждый мой шаг. Я так себе придумала и так хочу в это верить", – отметила Александра.
Также она высказалась об их группе ADAM.
Миша в первую очередь был саундпродюсером нашей любви. Я очень рада, что есть люди, которым откликнулись наши песни и любовь – это было нашей целью. ADAM – это любовь, наша жизнь. ADAM – о любви,
– отметила артистка.
Завершая выступление, Александра обратилась к залу с простым, но важным посланием – не бояться говорить о своих чувствах и ценить близких.
Любви мало не бывает, правда? Любите друг друга, целуйте и учитесь, пожалуйста, говорить друг с другу "я тебя люблю". Цените друг друга – это очень важно,
– подчеркнула вдова артиста.
Речь Александры Норовой на премии "Золотая звезда Лирум": смотрите видео онлайн
Кстати, накануне наша редакция писала подробный материал о истории любви Михаила Клименко и Александры Норовой.
Что известно о смерти Михаила Клименко?
- Артист ушел из жизни 7 декабря 2025 года. Ему было 38 лет.
- За несколько месяцев до смерти Михаил боролся с тяжелым заболеванием – туберкулезным менингитом.
- Его коллега, певец PARFENIUK, рассказал, что перед этим у артиста возникли серьезные проблемы со спиной. Во время лечения он принимал медикаменты, на фоне которых, по словам музыканта, и развилась болезнь.
- Фронтмена группы ADAM похоронили в селе Лубянка Киевской области.
- Кроме жены Александры, у Михаила остался сын Марк и дочь Нина.