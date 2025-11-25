Це організаційне фіаско, – продюсер Полякової зробив різку заяву про Нацвідбір

Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський відреагував на лонглист Національного відбору на Євробачення-2026. За право представляти Україну на пісенному конкурсі боротимуться 15 артистів, однак на фіналу пройдуть не всі.

Ясинський різко висловився про цьогорічний Нацвідбір. Пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.

Михайло Ясинський зауважив, що в лонглист Національного відбору потрапили двоє артистів, які вже представляли Україну на Євробаченні та навіть були у п'ятірці фіналістів. Йдеться про Jerry Heil та Monokate (Катерину Павленко). Серед кандидатів є й ті, що раніше брали участь у відборі, зокрема KHAYAT, LAUD та MOLODI.

Очевидно, що це криза проєкту, який позиціонує себе як майданчик для творчої молоді. Очевидно, що це не так, якщо беруть участь одні й ті ж самі виконавці роками і яких складно назвати новими іменами,

– вважає Ясинський.

Продюсер додав – "не хочеться думати, що це криза музичної індустрії України", адже українські артисти збирають кілька Палаців спорту і випускають пісні, які дуже швидко стають хітами.

Хіба це не дивно, що в той час, коли відбувається справжній вибух української музики, коли щодня випускаються сотні релізів, на відбір головного музичного конкурсу Європи запрошують (а ми вже знаємо, що саме просять) взяти участь тих, хто вже це робив, перемагав і отримував європейське визнання? Це організаційне фіаско,

– зазначив він.

Ясинський припустив, що організатори Нацвідбору можуть це робити через побоювання, що інший переможець "отримає низькі оцінки в Європі".

Тому нехай відправляють одразу Джамалу! А, ні, вона не зможе, бо вона ж виступала в Росії після 2014 року. До речі, щодо правил, які не дозволяють низці виконавців брати участь у відборі і які незабаром будуть змінені, то це питання часу і зусиль, про які я повідомлю окремо. В процесі,

– додав продюсер.

За словами Михайла, Суспільне опинилося в куті через "небажання бачити й чути світ навколо".

Ну, і нагадаємо, що вартість проведення відбору понад 10 мільйонів гривень. Я міг би порахувати це в дронах або автівках, але думаю, що ви й самі вмієте рахувати,

– написав Ясинський наприкінці дописі.

Для довідки! У лонглист Національного відбору на Євробачення-2026 пройшли ANSTAY, Jerry Heil, гурт Karyotype, KHAYAT, LAUD, LELÉKA, гурт MOLODI, MON FIA, Monokate, Mr. Vel, OKS, гурт The Elliens, Valeriya Force, Марта Адамчук, гурт ЩукаРиба.

MELOVIN заявив, що відмовився від участі у конкурсі. "Тур не дає мені змогу взяти участь та власний ресурс хочу спрямувати в інше русло. Обравши все ж таки бути спостерігачем та вболівальником за новими артистами й тими, хто хоче вибороти своє місце під сонцем", – пояснив артист.

