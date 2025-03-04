Продюсер Полякової висловився про музику Потапа, який виїхав з України: "Може бути потрібна"

Продюсер Олі Полякової, Михайло Ясинський, поділився своїми думками про творчість Потапа, який після початку повномасштабного вторгнення відсиджується за кордоном. Так, Ясинський вважає, що в Потапенка зараз наступила криза.

Водночас він поділився своїми роздумами про те, чи є в артиста майбутнє в Україні. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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Михайло Ясинський зауважив, що, на його думку, Олексій Потапенко зараз знаходиться в кризі, проте він креативний, відтак продюсер не виключає, що, завдяки своїй наполегливості Потап знову зможе досягнути успіхів.

І велике питання, чи потрібна буде майбутній музичній Україні така музика, яку робив Потап. Так, вона може бути потрібна, але хіба вона матиме такий успіх, який мала? В українському шоубізнесі, який існує сьогодні, – ні, навряд чи. Яким він буде завтра, ніхто не знає. Я не хочу думати, що той емігрантський шоубізнес буде саме українським, я хочу, щоб усі люди повернулися у країну,

– поділився Ясинський.

"Слава-Ясинському": дивіться відео онлайн

Що відомо про новий творчий проєкт Потапа

Артист зробив ребрендинг – змінив свій псевдонім на Славік Балаган. Його перший сингл під новим сценічним ім'ям Trumpumpum присвячений Дональду Трампу.

Нещодавно Потап оголосив про концертний тур Сполученими Штатами, в рамках якого виконає популярні хіти гуртів "Потап і Настя", "Время и Стекло" та Mozgi. В рамках туру також буде презентовано його новий проєкт SLAVIC BALAGAN, перший концерт якого відбудеться 8 березня в Лос-Анджелесі.