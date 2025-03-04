В то же время он поделился своими размышлениями о том, есть ли у артиста будущее в Украине. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

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Михаил Ясинский отметил, что, по его мнению, Алексей Потапенко сейчас находится в кризисе, однако он креативный, поэтому продюсер не исключает, что, благодаря своей настойчивости Потап снова сможет достичь успехов.

И большой вопрос, нужна ли будет будущей музыкальной Украине такая музыка, которую делал Потап. Да, она может быть нужна, но разве она будет иметь такой успех, который имела? В украинском шоу-бизнесе, который существует сегодня, – нет, вряд ли. Каким он будет завтра, никто не знает. Я не хочу думать, что тот эмигрантский шоу-бизнес будет именно украинским, я хочу, чтобы все люди вернулись в страну,

– поделился Ясинский.

"Слава-Ясинскому": смотрите видео онлайн

Что известно о новом творческом проекте Потапа

Артист сделал ребрендинг – сменил свой псевдоним на Славик Балаган. Его первый сингл под новым сценическим именем Trumpumpum посвящен Дональду Трампу.

Недавно Потап объявил о концертном туре Соединенными Штатами, в рамках которого исполнит популярные хиты групп "Потап и Настя", "Время и Стекло" и Mozgi. В рамках тура также будет представлен его новый проект SLAVIC BALAGAN, первый концерт которого состоится 8 марта в Лос-Анджелесе.