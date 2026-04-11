Міка Ньютон виступить в Україні після багаторічної паузи: "Готова відкрити свою душу"

Міка Ньютон здобула широку популярність у середині 2000-х років, після чого переїхала за кордон. Вже близько 15 років співачка мешкає у США.

Нещодавно, після тривалої творчої паузи, вона оголосила про свій концерт в Україні. Подробиці виступу артистка розкрила у новій публікації в Threads.

Міка Ньютон стане учасницею цьогорічного фестивалю попкультури 90-х і 00-х "Покоління", який відбудеться 29-31 травня на ВДНГ. Її виступ запланований на суботу, 30 травня.

Це буде поки єдиний мій виступ. Пісні звучатимуть українською. Я дуже хвилююся, але нарешті готова відкрити вам свою душу. Дуже та дуже чекаю кожного з вас,

– написала виконавиця.

Міка Ньютон виступить в Україні / Скриншот з Threads

До речі, останній альбом Міки Ньютон вийшов ще у 2008 році. Цього ж року артистка анонсувала нову платівку. За її словами, майбутній альбом буде дуже особистим – щирим і емоційним відображенням її життєвого шляху. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

