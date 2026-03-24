Несподіваний поворот: Міка Ньютон здивувала новою професією

Співачка Міка Ньютон розповіла про свою нову професію. Артистка навчатиме англійської мови, – зокрема, як спілкуватися впевнено і без акценту.

Артистка поділилась новинами на своїй сторінці в інстаграмі. Це викликало бурхливу реакцію мережі.

Міка Ньютон відкриває набір на курс з акценту – вона двічі на тиждень проводитиме заняття по відеозв'язку. Співачка вже 15 років проживає в Америці, тому ділитиметься своїм досвідом.

Міка Ньютон додала, що робить цей курс вже два роки "для душі" й отримала немало позитивних відгуків.



У тредсі бурхливо відреагували на допис артистки. Користувачів не на жарт здивувала ця новина – вони жартують і пишуть кумедні коментарі.

"Очманіти, уроки англійської з Мікою Ньютон";

"Уроки англійської з Мікою Ньютон. Сказав би я про таке десь у 2008-му році...";

"Я б пішов заради мемності ситуації";

"Спочатку подивилась тільки на фото і хотіла пожартувати, типу Міка Ньютон буде вести англійську. Потім подивилась уважніше… Ну що сказати, вау!";

"До такого життя мене не готувало. Заняття з англійською з самою Мікою Ньютон - це топ"; "Вау, і бонус на початку уроку – ви співаєте Angel";

"Ви займаєте 1 місце з найнеочікуваніших курсів від відомих особистостей".

Зазначимо, що Міка Ньютон заявила про повернення до сольної кар'єри. Вона повідомила, що планує випустити новий альбом, що буде дуже особистим.

Що відомо про Міку Ньютон?

Справжнє ім'я співачки – Оксана Грицай. Вона родом з Івано-Франківської області. З дитинства Міка Ньютон займалась музикою та виступала на сцені, згодом поїхала здобувати вищу освіту до Києва. У 2002 році вона перемогла на "Чорноморських іграх" та розпочала співпрацю з продюсером Юрієм Фальосою.

У 2011 році Міка Ньютон стала представницею України на Євробаченні. Вона виступила з піснею Angel та посіла 4 місце у фіналі. Після конкурсу співачка переїхала у США та продовжила будувати кар'єру там.

У 2018 році Міка Ньютон вийшла заміж. У 2019 році в артистки діагностували онкологічне захворювання. Їй вдалося подолати хворобу.