Про це Міка Ньютон повідомила в інстаграмі.

Артистка зізналася, що вже близько року працює над новим матеріалом і тепер готова публічно оголосити про камбек. За її словами, майбутній альбом стане дуже особистим. Він буде віддзеркаленням її життя – щирим і вразливим.

Можливо, він не буде створений для тіктоку чи з розрахунком "завіруситися", але це буде музика просто від мого серця – до вашого слуху,

– поділилася Міка, додавши, що робота над новими композиціями вже триває.

Натхненням для творчого повернення стало нещодавнє відвідування церемонії Греммі, де вона мала честь виступати у 2022 році з автором хіта All of Me Джоном Леджендом.

Хто така Міка Ньютон?