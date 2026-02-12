Об этом Мика Ньютон сообщила в инстаграме.

Не пропустите Алина Гросу объявила пол первенца: гендер-пати провела с любимым в горах

Артистка призналась, что уже около года работает над новым материалом и теперь готова публично объявить о камбэке. По ее словам, будущий альбом станет очень личным. Он будет отражением ее жизни – искренним и уязвимым.

Возможно, он не будет создан для тиктока или с расчетом "завируситься", но это будет музыка просто от моего сердца – к вашему слуху,

– поделилась Мика, добавив, что работа над новыми композициями уже продолжается.

Вдохновением для творческого возвращения стало недавнее посещение церемонии Грэмми, где она имела честь выступать ещё в 2022 году с автором хита All of Me Джоном Леджендом.

Кто такая Мика Ньютон?