Об этом Мика Ньютон сообщила в инстаграме.
Артистка призналась, что уже около года работает над новым материалом и теперь готова публично объявить о камбэке. По ее словам, будущий альбом станет очень личным. Он будет отражением ее жизни – искренним и уязвимым.
Возможно, он не будет создан для тиктока или с расчетом "завируситься", но это будет музыка просто от моего сердца – к вашему слуху,
– поделилась Мика, добавив, что работа над новыми композициями уже продолжается.
Вдохновением для творческого возвращения стало недавнее посещение церемонии Грэмми, где она имела честь выступать ещё в 2022 году с автором хита All of Me Джоном Леджендом.
Кто такая Мика Ньютон?
- Настоящее имя певицы – Оксана Грицай. Она родилась в Ивано-Франковской области. С детства выходила на сцену, а впоследствии получила музыкальное образование.
- В 2002 году Грицай приняла участие в фестивале "Черноморские игры", где одержала победу. Тогда же девушка подписала контракт с продюсером Юрием Фалесой, сотрудничество с которым продолжалось до 2009 года.
- В 2011 году Мика Ньютон представила Украину на песенном конкурсе Евровидение с композицией Angel. В финале певица заняла четвертое место.
- Впоследствии она переехала в США, чтобы там развивать собственную карьеру. В Америке Мика Ньютон познакомилась с владельцем модельного агентства Saint Agency Крисом Сааведру, с которым в 2018 году женилась.
- В 2019 году у артистки обнаружили рак яичника. Она прошла лечение и открыто рассказывала о борьбе с болезнью.
- Сейчас Мика Ньютон периодически приезжает в Украину. Она снимается в рекламных кампаниях, проводила собственный онлайн-курс по постановке акцента, а также выступает на благотворительных концертах и мероприятиях в поддержку Украины.