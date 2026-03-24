Артистка поделилась новостями на своей странице в инстаграме. Это вызвало бурную реакцию сети.
К слову "Заходишь в учительскую занести журнал": сеть заполонили мемы с Костенко, Вакарчуком и Жаданом
Мика Ньютон открывает набор на курс по акценту – она дважды в неделю будет проводить занятия по видеосвязи. Певица уже 15 лет проживает в Америке, поэтому будет делиться своим опытом.
Мика Ньютон добавила, что делает этот курс уже два года "для души" и получила немало положительных отзывов.
Мика Ньютон / Фото из инстаграма Мики Ньютон
В тредсе бурно отреагировали на сообщение артистки. Пользователей не на шутку удивила эта новость – они шутят и пишут забавные комментарии.
- "Обалдеть, уроки английского с Микой Ньютон";
- "Уроки английского с Микой Ньютон. Сказал бы я о таком где-то в 2008-м году...";
- "Я бы пошел ради мемности ситуации";
- "Сначала посмотрела только на фото и хотела пошутить, типа Мика Ньютон будет вести английский. Потом посмотрела внимательнее... Ну что сказать, вау!";
- "К такому жизнь меня не готовила. Занятия по английскому с самой Микой Ньютон - это топ"; "Вау, и бонус в начале урока – вы поете Angel";
- "Вы занимаете 1 место из самых неожиданных курсов от известных личностей".
Отметим, что Мика Ньютон заявила о возвращении к сольной карьере. Она сообщила, что планирует выпустить новый альбом, что будет очень личным.
Что известно о Мике Ньютон?
Настоящее имя певицы – Оксана Грицай. Она родом из Ивано-Франковской области. С детства Мика Ньютон занималась музыкой и выступала на сцене, впоследствии поехала получать высшее образование в Киев. В 2002 году она победила на "Черноморских играх" и начала сотрудничество с продюсером Юрием Фалесой.
В 2011 году Мика Ньютон стала представительницей Украины на Евровидении. Она выступила с песней Angel и заняла 4 место в финале. После конкурса певица переехала в США и продолжила строить карьеру там.
В 2018 году Мика Ньютон вышла замуж. В 2019 году у артистки диагностировали онкологическое заболевание. Ей удалось преодолеть болезнь.