Артистка поделилась новостями на своей странице в инстаграме. Это вызвало бурную реакцию сети.

Мика Ньютон открывает набор на курс по акценту – она дважды в неделю будет проводить занятия по видеосвязи. Певица уже 15 лет проживает в Америке, поэтому будет делиться своим опытом.

Мика Ньютон добавила, что делает этот курс уже два года "для души" и получила немало положительных отзывов.



В тредсе бурно отреагировали на сообщение артистки. Пользователей не на шутку удивила эта новость – они шутят и пишут забавные комментарии.

"Обалдеть, уроки английского с Микой Ньютон";

"Уроки английского с Микой Ньютон. Сказал бы я о таком где-то в 2008-м году...";

"Я бы пошел ради мемности ситуации";

"Сначала посмотрела только на фото и хотела пошутить, типа Мика Ньютон будет вести английский. Потом посмотрела внимательнее... Ну что сказать, вау!";

"К такому жизнь меня не готовила. Занятия по английскому с самой Микой Ньютон - это топ"; "Вау, и бонус в начале урока – вы поете Angel";

"Вы занимаете 1 место из самых неожиданных курсов от известных личностей".

Отметим, что Мика Ньютон заявила о возвращении к сольной карьере. Она сообщила, что планирует выпустить новый альбом, что будет очень личным.

Что известно о Мике Ньютон?

Настоящее имя певицы – Оксана Грицай. Она родом из Ивано-Франковской области. С детства Мика Ньютон занималась музыкой и выступала на сцене, впоследствии поехала получать высшее образование в Киев. В 2002 году она победила на "Черноморских играх" и начала сотрудничество с продюсером Юрием Фалесой.

В 2011 году Мика Ньютон стала представительницей Украины на Евровидении. Она выступила с песней Angel и заняла 4 место в финале. После конкурса певица переехала в США и продолжила строить карьеру там.

В 2018 году Мика Ньютон вышла замуж. В 2019 году у артистки диагностировали онкологическое заболевание. Ей удалось преодолеть болезнь.