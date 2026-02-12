Міка Ньютон повертається: співачка анонсувала перший за багато років альбом
- Міка Ньютон анонсувала випуск нового альбому, над яким працювала близько року, і який буде дуже особистим.
- Вона надихнулася на повернення після відвідування церемонії Греммі.
Крайній альбом Міки Ньютон вийшов ще у 2008 році, та цьогоріч артистка заявила про повернення. Вона незабаром випустить свій новий альбом.
Про це Міка Ньютон повідомила в інстаграмі.
Артистка зізналася, що вже близько року працює над новим матеріалом і тепер готова публічно оголосити про камбек. За її словами, майбутній альбом стане дуже особистим. Він буде віддзеркаленням її життя – щирим і вразливим.
Можливо, він не буде створений для тіктоку чи з розрахунком "завіруситися", але це буде музика просто від мого серця – до вашого слуху,
– поділилася Міка, додавши, що робота над новими композиціями вже триває.
Натхненням для творчого повернення стало нещодавнє відвідування церемонії Греммі, де вона мала честь виступати у 2022 році з автором хіта All of Me Джоном Леджендом.
Хто така Міка Ньютон?
- Справжнє ім'я співачки – Оксана Грицай. Вона народилася в Івано-Франківській області. З дитинства виходила на сцену, а згодом здобула музичну освіту.
- У 2002 році Грицай взяла участь в фестивалі "Чорноморські ігри", де здобула перемогу. Тоді ж дівчина підписала контракт із продюсером Юрієм Фальосою, співпраця з яким тривала до 2009 року.
- У 2011 році Міка Ньютон представила Україну на пісенному конкурсі Євробачення з композицією Angel. У фіналі співачка посіла четверте місце.
- Згодом вона переїхала до США, щоб там розвивати власну кар'єру. В Америці Міка Ньютон познайомилася з власником модельного агентства Saint Agency Крісом Сааведру, з яким у 2018 році одружилася.
- У 2019 році в артистки виявили рак яєчника. Вона пройшла лікування та відкрито розповідала про боротьбу з хворобою.
- Нині Міка Ньютон періодично приїжджає до України. Вона знімається у рекламних кампаніях, проводила власний онлайн-курс з постановки акценту, а також виступає на благодійних концертах і заходах на підтримку України.