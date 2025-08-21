Ще з далеких 90-х років Микола Луценко почав свою роботу на телебаченні. А його коронна фраза: "Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди! Нехай вам щастить і будьте здорові!", стала візитівкою ведучого.

З певних причин Луценко зник із телеекранів, але нещодавно заявив про своє гучне повернення. Телеведучий розкрив, якими були його останні роки поза камерами, поділився особливою таємницею та знову став зіркою програми про погоду – про все це читайте у матеріалі Show24.

Проблеми з законом і кар'єра телеведучого

Чоловік народився 1 червня 1950 року у селі Качанівка Чернігівської області. Навчався у Київському технікумі громадського харчування, а потім – у Київському національному університеті театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого.

До слави на телебаченні Луценко працював на тепловій електростанції, де відповідав за контроль роботи вимірювальних приладів.

Микола Луценко / Фото ICTV

Пізніше він потрапив до Театру юного глядача, однак не покидав мрії про телебачення. Та доля склалась так, що Миколі поталанило. Коли йому вже було 30 років, то до театру завітали дві жінки, які шукали підлітка для нової програми. Амбіційний Луценко не розгубився і впевнено запропонував свою кандидатуру. Спершу йому відмовили, однак за декілька днів він отримав запрошення на роль Задзеркальця в дитячій програмі.

Роботу на телеканалі ICTV медійник розпочинав як голос за кадром, але у 1996 році став незмінним телеведучим програми "Миколина погода".

Прогноз погоди на 15 листопада – "Миколина погода": дивіться відео онлайн

Цікаво, що перші випуски програми були доволі оригінальними. Ведучий з'являвся перед глядачами в різноманітних образах: Отелло, Дездемона, новорічна ялинка, авітаміноз тощо. Та згодом формат перейшов на більш серйозний, а Луценко був у кадрі не в образах, а костюмі.

Нещодавно телеведучий розповів, що у студентські роки його та однокурсника заарештували. Усе розпочалось з того, що хлопці гуляли Києвом і зустріли румунів, які запропонували купити джинси. Друг ведучого придбав штани, а за декілька хвилин до них підійшли співробітники КДБ з допитом. Тоді їх забрали до готелю, де студенти мали написати пояснення. Вони думали, що після цього їх відпустять, але цього не сталось.

Ми думали, зараз нас відпустять. Ніфіга! Забирають нас і ведуть у відділок. Ми сидимо там ніч, а вже зранку нас везуть у Печерський суд. Звинуватили, що ми вбивали румунів,

– розповів Луценко.

Тоді звинувачення вигадали, але під тиском хлопці підписали фальшиві свідчення. У підсумку їх засудили до 15 діб арешту. Через цю історію їх мало не відрахували з інституту, а найближчі друзі відвернулись.

Микола Луценко / Фото ICTV

У 2017 році чоловік переніс інсульт, через що у нього відібрало мову. Пощастило, що на той момент телеведучий не був дома сам. Його забрала швидка, а потім місяць чи два довелось пробути на лікарняному. Ведучому присилали текст для роботи, а він десь три-чотири години тренувався. Щоразу Миколі ставало легше розмовляти, хоча зізнався, що в побуті ще говорив погано.

Після цієї історії він переїхав до Чернігова, щоб відпочити від шумного Києва. Та до 2020 року все ще продовжував працювати на радіо. Крім того, також дублював мультфільми – "Панда Кунг-фу", "Рататуй" та "Сімпсони".

Як сьогодні живе ведучий "Миколиної погоди"?

Коли розпочалась повномасштабна війна, то чоловік був у рідному Чернігові. Його будинок розташований біля річки, що дозволяє йому ловити рибу навіть із балкона. Спершу Микола не планував виїжджати, але коли почали падати снаряди біля сусідніх будинків, а через авіаудар по площі перебило всі комунікації – світло та тепло, ведучий змінив своє рішення.

Микола Луценко / Фото ICTV

Тоді він забрав з собою сусідів і поїхав до Таращі, що на Київщині. Там їм допомогла місцева тероборона.

У червні цього року стало відомо, що легендарна програма "Миколина погода" повертається на екрани. Нові випуски можна дивитись з понеділка по п'ятницю на телеканалі ICTV2. Сам ведучий зізнавався, що повернення стало для нього несподіванкою.

Сила єднання й добрі прогнози – то ж наша зброя зараз. Навіть у найтемніші часи, коли на серці й за вікном тривога, ми можемо знайти світло одне в одному,

– зазначив Микола Луценко.

Також зірка телебачення поділився, яку пенсію отримує. За його словами, сума становить майже максимальний розмір пенсії в Україні – орієнтовно до 23 тисяч гривень. Він також нагадав, що багато працював, а податки з доходів йшли у державу, тому зараз він отримує таку суму.

Як виглядає Микола Луценко сьогодні / Скриншот з відео

До слова, про особисте життя телеведучий не висловлюється. Відомо лиш, що онкологія забрала з цього світу його матір, тітку та кохану.

