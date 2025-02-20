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Show24 Українські зірки Тепер служу нашому народу, – відомий український співак долучився до ЗСУ
20 лютого, 13:30
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Тепер служу нашому народу, – відомий український співак долучився до ЗСУ

Софія Хомишин
Основні тези
  • Реп-виконавець Міша Крупін долучився до ЗСУ, проходить базову військову підготовку і з'явився у військовій формі на своїй інстаграм-сторінці.
  • У липні 2024 року Крупін оголосив про добровільний вступ до ЗСУ, проте процес затримався через проблеми зі здоров'ям.

Реп-виконавець та соліст гурту "Корупція" Міша Крупін долучився до ЗСУ. Він проходить базову військову підготовку.

До того ж співак показався у військовій формі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Міші Крупіна. 

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Так, спершу співак вийшов в інстаграм сторіс, де повідомив, що має дещо сказати своїм шанувальникам. Він закликав їх не скиглити й показав речі з якими вирушив проходити БЗВП. 

Міша Крупін проходить БЗВП / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Згодом він також поширив допис на своїй сторінці в інстаграмі, де постав у військовій формі.  

Ну що ж, тепер служу нашому народу. Приймаю ваші вітання!,
– написав під публікацією артист. 

У коментарях під постом його підтримали українські зірки. Серед них – співачка Alyona alyona, блогер Олексій Дурнєв, шоумен Анатолій Анатоліч та інші. 


Українські зірки підтримали Мішу Крупіна / Скриншот з інстаграму

Що відомо про вступ Міші Крупіна до ЗСУ 

  • У липні 2024 року музикант оголосив, що йде добровольцем на службу до Збройних Сил України. Перший крок артист зробив, звернувшись до територіального призовного пункту в Харкові, де його направили на військово-лікарську комісію.
  • Процес оформлення розгортався поетапно, і в серпні Крупін пройшов медичний огляд. Очікувалося, що у вересні він повернеться до призовного пункту для проходження подальшого військового вишколу.
  • Однак цьому процесу завадили проблеми зі здоров'ям. "Наразі моя придатність до служби перебуває на стадії перегляду. Існують фактори, які викликають затримку в цьому процесі", – пояснював тоді Міша Крупін ситуацію зі своєю мобілізацією.

Зауважимо, також стало відомо, що зірка "Ліги сміху" Ігор Ласточкін теж мобілізувався до лав ЗСУ. 