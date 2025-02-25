Офіційно військовослужбовець: Міша Крупін повідомив, що склав присягу

Співак Міша Крупін, який днями долучився до ЗСУ, розповів, що склав присягу. Він підкреслив, що дуже важливо підтримувати військових.

Український артист та колишній лідер гурту "Корупція" Міша Крупін вийшов на зв'язок після мобілізації. Він офіційно став військовослужбовцем. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм співака.

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Міша Крупін повідомив, що склав присягу у день роковин повномасштабного російського вторгнення. Тепер для нього ця дата має ще особливіше значення.

Друзі, всім привіт. Сьогодні важливий і емоційний день в усіх аспектах. Сьогодні також я склав присягу, тому офіційно вже служу українському народові,

– повідомив співак.

Міша Крупін подякував шанувальникам за їхню підтримку й підкреслив, що це дуже важливо для захисників.

"І ще хотів сказати, що підтримка наших Збройних Сил – це дуже-дуже важливо. Мені, до речі, дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Дякую вам всім. Все буде Україна!" – сказав Крупін.

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