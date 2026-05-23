Мішель Шотропа представила Україну на Miss Eco International: яке місце вона посіла

В Єгипті 22 травня відбувся щорічний міжнародний конкурс краси Miss Eco International. Україну представила підприємиця Мішель Шотропа.

Перемогу на конкурсі здобула представниця Мексики – Пальміра Руїс. Україна посіла почесне друге місце, йдеться на офіційній сторінці Miss Eco International.

Українка Мішель Шотропа, яка родом з Чернівців, здобула титул першої віцеміс Miss Eco International.

Мішель Шотропа презентувала на конкурсі краси кілька символічних образів. Національний костюм створений на честь найпотужнішого українського літака An-225 Mriya, який знищили російські окупанти під час атак на аеропорт у Гостомелі.

Вбрання складається з глянцевого білого комбінезона з плащем та синьо-жовтими деталями, які разом нагадують корпус літака. Образ створював філіппінський дизайнер Майкл Барассі.

У руках в українки також був плакат: Mriya (Dream) Can Not Be Destroyed ("Мрія не може бути знищена"). Для виготовлення цього костюма використали близько 4 кілограми переробленого пластику.



Не менш важливою була екосукня Мішель Шотропи. Вона мала назву Second Life ("Друге життя"). Вбрання створене з 22 тисяч намистин ручної роботи що виготовлені з переробленого паперу та газет. Створення цього образу зайняло близько 300 годин.



Що відомо про представницю України?

Мішель Шотропа – українська підприємиця та засновниця маркетингової та PR-агенції. Їй 22 роки. Навчалась у Київському національному торгівельно-економічному університеті та здобула диплом магістра.

Мішель разом з іншими волонтерами заснувала благодійний фонд We Have Wings, що допомагає військовим і онкохворим дітям.

Також займалась моделінгом і з'являлась на подіумах Milan Fashion Week і Paris Fashion Week.