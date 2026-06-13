Через пів року після смерті: діти Степана Гіги показали, як виглядає його могила

12 червня минуло шість місяців з дня смерті народного артиста України Степана Гіги. У цей день його родина вшанувала пам'ять співака.

Донька артиста Квітослава Гіга разом із молодшим братом та іншими близькими відвідали місце поховання батька. Відео з кладовища опублікували на офіційній сторінці Степана Гіги в інстаграм.

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Артиста поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.

На могилі наразі встановлений хрест із його фото, поруч також є інші світлини Степана Гіги. Крім того, місце поховання прикрашене живими квітами та лампадками.

12 червня на кладовищі відбулася заупокійна служба, яку відвідали найрідніші. Вони ще принесли квітів співаку.

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Степан Гіга помер: що відомо

У листопаді минулого року стало відомо, що Степан Гіга серйозно захворів. Тоді в його офіційних соцмережах повідомили, що артист переніс термінову операцію і після цього перебував у важкому, але стабільному стані.

Лікарі робили все можливе, щоб його стан покращився, однак через кілька тижнів співак помер у реанімації у Львові. Йому було 66 років.

Пізніше Квітослава та Степан Гіга-молодший розповіли, що причиною смерті стали ускладнення через цукровий діабет та інфекцію, з якими організм не впорався.