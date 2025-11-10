Потрібна термінова операція, – Мурік із Green Grey заявив про серйозні проблеми зі здоров'ям
- Дмитро Муравицький, відомий як Мурік з Green Grey, звернувся за фінансовою допомогою для термінової операції через серйозні проблеми зі здоров'ям.
- Шанувальники швидко зібрали 360 тисяч гривень для операції.
Дмитро Муравицький, також відомий як Мурік, звернувся з важливим проханням до своїх шанувальників. Учаснику гурту Green Grey потрібна термінова операція.
Виявилось, що у Муріка серйозні проблеми зі здоров'ям, передає 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку гурту.
Артист вирішив звернутись за фінансовою допомогою до шанувальників. Мурік зазначив лиш, що має серйозні проблеми зі здоров'я, однак не став розкривати подробиць.
Прикро констатувати, але в мене виникли проблеми зі станом здоров'я. Мені потрібна термінова операція. Де біда – там і проблема. Я вимушено відкриваю збір на банку, щоб зробити операцію,
– заявив музикант.
За доволі короткий час шанувальники допомогли зібрати кошти – 360 тисяч гривень. Банку вже розбили, а збір закрили.
Гурт Green Grey подякував усім, хто долучився до збору.
Нагадаємо, що 20 жовтня з життя пішов гітарист і лідер гурту Green Grey Андрій Яценко.
Що відомо про смерть Андрія Яценка?
- За словами близьких, "Дизель" мав проблеми із серцем – ішемічну хворобу, що призвела до серцевої недостатності.
- Прощались з музикантом у "Будинку Кіно", а тоді труну з тілом Андрія перевезли на Байкове кладовище, де його кремували.
- Дружина артиста не може змиритися зі смертю коханого. За її словами, чоловік не скаржився на проблеми зі здоров'ям.