Потрібна термінова операція, – Мурік із Green Grey заявив про серйозні проблеми зі здоров'ям

Дмитро Муравицький, також відомий як Мурік, звернувся з важливим проханням до своїх шанувальників. Учаснику гурту Green Grey потрібна термінова операція.

Виявилось, що у Муріка серйозні проблеми зі здоров'ям, передає 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку гурту.

Артист вирішив звернутись за фінансовою допомогою до шанувальників. Мурік зазначив лиш, що має серйозні проблеми зі здоров'я, однак не став розкривати подробиць.

Прикро констатувати, але в мене виникли проблеми зі станом здоров'я. Мені потрібна термінова операція. Де біда – там і проблема. Я вимушено відкриваю збір на банку, щоб зробити операцію,

– заявив музикант.

За доволі короткий час шанувальники допомогли зібрати кошти – 360 тисяч гривень. Банку вже розбили, а збір закрили.

Збір на операцію Муріку закрито / Скриншот із сайту

Гурт Green Grey подякував усім, хто долучився до збору.

Нагадаємо, що 20 жовтня з життя пішов гітарист і лідер гурту Green Grey Андрій Яценко.

Що відомо про смерть Андрія Яценка?